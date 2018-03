​Sánchez avisa que l'esquerra no pot «alinear-se» amb l'independentisme

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, en una imatge d'arxiu Foto: ACN

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha defensat aquest dissabte que l'esquerra "no pot alinear-se amb els separatistes", perquè és "profundament insolidari", segons ha dit amb una piulada just després que s'hagi reunit el ple del Parlament i que el president de la cambra catalana, Roger Torrent, hagi llegit una declaració institucional que aposta per un front comú en defensa de la democràcia i dels drets fonamentals