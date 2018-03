La proposta contundent del cantant de Txarango als polítics independentistes

Els polítics escenifiquen un front comú en resposta a la repressió. No ens val el front comú si no teniu un pla comú, una proposta sobirana. Tanqueu-vos fins a tenir full de ruta.

La gent està disposada. República. Procés constituent.

Estem aquí i no hi ha els piolins al port. — Alguer Miquel (@AlguerMiquel) 24 de març de 2018

Davant la situació tan bèstia, PROPOSTA:

Assemblea urgent dels 70 diputats/des indy. Tancada. Oblidar-nos de sigles/partits. Formar grups de treball. Tots i totes. Trobar plegats la sortida a la brutal repressió i estratègia a llarg horitzó per complir mandat popular. Ara o mai. — Ruben Wagensberg (@wagensberg) 22 de març de 2018

Alguer Miquel, cantant de Txarango, s'ha convertit en els darrers anys en una de les cares més conegudes i compromeses en diverses causes, com l'acollida de refugiats. També s'ha posicionat a favor del procés d'autodeterminació i va protagonitzar la cançó que es va convertir en la banda sonora de la campanya del referèndum.Ara, i després dels nous empresonaments de dirigents independentistes, ha fet una contundent crida als polítics republicans. “No ens val el front comú si no teniu un pla comú, una proposta sobirana. Tanqueu-vos fins a tenir full de ruta”, els ha demanat. “La gent està disposada. República. Procés constituent. Estem aquí i no hi ha els piolins al port”, en referència a la marxa de la policia espanyola vinguda per l'1-O.No és el primer en demanar una assemblea dels diputats independentistes. De fet, ja ho havia fet una altra persona vinculada a la defensa dels drets dels refugiats, el parlamentari d'ERC Ruben Wagensberg.

