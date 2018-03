​Unes 300 persones es concentren a Barcelona en suport a Proactiva Open Arms

Unes 300 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han concentrat aquest dissabte a Barcelona per reivindicar que "Salvar vides no és delicte" i per mostrar el seu suport a l'ONG Proactiva Open Arms i al vaixell de l'entitat que roman retingut a Sicília des de diumenge passat després de rescatar 218 immigrants a alta mar.La manifestació ha arrencat cap a les 12 hores a la Delegació de la UE al Passeig de Gràcia i ha recorregut els carrers fins al consolat general d'Itàlia a Barcelona, al carrer Mallorca. En la mobilització s'han sentit veus en contra de la immobilització del vaixell a Pozzallo (Itàlia) amb crits de "cap persona és il·legal" i "Europa assassina".La concentració també s'ha dut a terme en diferents ciutats de la península, com Madrid, Alacant o Palma, a la mateixa hora, davant de les oficines de la Unió Europea (UE). Així mateix, aquest mateix dissabte hi haurà una concentració al port de Pozzallo convocat per voluntaris italians que també han format part de les missions de Proactiva Open Arms.Diumenge passat, la Fiscalia de Catània va ordenar la immobilització del vaixell de l'ONG espanyola Proactiva Open Arm s i l'obertura d'una investigació per un possible delicte de "promoció de la migració il·legal" a Itàlia.

