Elisenda Paluzie, nova presidenta de l'ANC

Elisenda Paluzie, aquest dissabte, entre l'exvicepresident Agustí Alcoberro i el nou tresorer, Joaquim Arnau. Foto: ANC

Reunió del secretariat de l'ANC, aquest dissabte, a Sant Cugat. Foto: ANC

La professora d'Economia de la UB Elisenda Paluzie ha estat escollida nova presidenta de l'ANC i agafa el relleu de Jordi Sànchez, ara diputat de JxCat a la presó. Així ho ha decidit el secretariat nacional de l'entitat aquest dissabte, reunit a Sant Cugat del Vallès, en la primera reunió després de les eleccions internes de dissabte passat, on també s'ha triat Joaquim Arnau com a tresorer. El nom de Paluzie ja era el que es preveia, després que les bases independentistes li donessin un suport molt majoritari fa una setmana i aquest dissabte els secretaris nacionals han validat el seu lideratge amb 71 vots a favor i 2 blancs -a banda, hi ha hagut quatre absències-.En canvi, hi hagut més complicacions per escollir els càrrecs de vicepresident i secretari, els altres dos que el secretariat havia d'escollir avui. La divisió que es va evidenciar en les eleccions al secretariat -amb la polèmica exclusió d'Antonio Baños com un dels elements clau- ha tornat a emergir en la primera reunió de l'òrgan, que a les 13h havia de tenir escollits els quatre càrrecs, però a les 15h només n'havia dos. Finalment, la cúpula de l'entitat independentista la completen l'historiador Pep Cruanyes com a vicepresident i Montserrat Rosell com a secretària.Segons ha pogut saber, la disputa per a la vicepresidència era entre el president del Ciemen, David Minoves, i el secretari general del Cercle Català de Negocis, Joan Canadell, que en la primera votació que s'ha fet han presentat un empat tècnic -un sol vot de diferència entre tots dos-.Per escollir aquests quatre càrrecs, els seus aspirants havien de sumar dos terços dels vots, cosa que només ha ocorregut en el cas de Paluzie, ja que era l'única candidata a la presidència. Joaquim Arnau, de fet, ha estat escollit tresorer sense arribar a la majoria qualificada necessària, però el seu contrincant s'ha retirat. En canvi, per a la vicepresidència i la secretaria, les votacions han estat més ajustades entre els dos candidats a cada càrrec.Tot i en això, en la seva primera compareixença després de ser escollida, Paluzie ha confiat que sorgeixi un "equip i direcció cohesionada i no presidencialista", amb un clar "repartiment de tasques i una presència pública compartida". S'ha mostrat "molt contenta" per l'elecció i ha recordat que l'ANC es va fundar "amb un únic objectiu, treballar per la independència de Catalunya", motiu pel qual espera posar el seu "granet de sorra i contribuir a aconseguir la llibertat i la independència de la República de Catalunya".Així mateix, ha mostrat el seu "suport incondicional als presos i exiliats", amb tot el "reconeixement" i amb l'ajuda que cagui, fins i tot amb la caixa de solidaritat creada per l'entitat i Òmnium. Paluzie ha carregat contra "l'Estat autoritari i venjatiu", que ha de "fabular per inventar-se uns delictes" per empresonar dirigents polítics. Enfront d'això, ha cridat a seguir "treballant sense descans per fer efectiva la República". "Per cada persona que escapcin, en sortirà una altra", ha avisat, i ha afirmat que "els presos seran lliures quan es faci efectiva la República".Ara, però, no creu que sigui el moment de "fer manifestacions de rècord Guiness o coreografies", sinó d'estar preparats per quan es "torni a obrir una finestra d'oportunitat". En tot cas, ha apostat perquè "el desànim no s'imposi" i ha alertat: "Des del derrotisme, no eixamplarem res ni sumarem a ningú". Entre els reptes que s'imposa com a presidenta hi ha reprendre l'activitat internacional, enfortir el discurs jurídic i tornar a donar protagonisme als arguments econòmics per a la independència, en contrast amb operacions com la fuga d'empreses o les previsions catastrofistes de l'unionisme.Paluzie havia guanyat amb claredat les eleccions per escollir els membres del secretariat nacional de l'ANC, amb gairebé 2.000 vots més que el segon, Joan Canadell. Tot i això, no s'hi havia presentat amb voluntat de presidir l'entitat, però, en vista als resultats, va obrir-se a fer-ho si la direcció era "col·legiada i cohesionada" i li permetia seguir a la universitat. Els dos principals candidats a liderar l'ANC, que havien quedat molt per darrere seu, li van fer costat. Adrià Alsina va animar-la a fer-ho i va apostar per Canadell com a vicepresident , mentre que David Minoves va considerar que Paluzie tenia "tota la legitimitat" per ostentar el càrrec.

