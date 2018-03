Finlàndia torna l'euroordre contra Puigdemont per ser només en castellà

🔴⚫️ Explica un diputat finès que Espanya ha enviat l’euroordre contra @KRLS en castellà. Ni en anglès ni en finès tal i com haurien d’haver fet. Han demanat que la tradueixin #infoRAC1 — Adrià Santasusagna (@adrisantaa) 24 de març de 2018

La policia finlandesa ha confirmat aquest dissabte la recepció, aquesta passada nit, d'una sol·licitud d'Espanya per a l'extradició del president de la Generalitat a l'exili, Carles Puigdemont. Cal recordar ahir que el Suprem va reactivar l'euroordre de cerca i captura dels polítics exiliats "L'Oficina Nacional de Recerca informa que Espanya busca l'extradició del seu ciutadà que de moment es troba a Finlàndia, la Policia va informar la Fiscalia i va iniciar l'intercanvi d'informació amb les autoritats espanyoles", diu la nota.El superintendent dels serveis de Recerca Criminal de Finlàndia, Hannu Kautto, citat per l'agència STT, ha confirmat que "la sol·licitud d'extradició va arribar a Finlàndia a la nit" i ha afegit que pot ser que Puigdemont sigui detingut i el seu cas, examinat a la Fiscalia, segons la informació recollida al seu torn per l'agència oficial de notícies russa, RIA Novosti.Es dona la circumstància, tal i com ha informat RAC1, que l'euroordre s'ha enviat només en castellà. Les autoritats, segons un diputat local, han demanat que la tradueixin ja que no estava ni en anglès ni en finès, tal com haurien hagut de fer.L'advocat de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, ha afirmat al programa El Suplement de Catalunya Ràdio que Puigdemont "compareixerà davant la policia finlandesa", i ha subratllat que l'ara president català a l'exili "no ha fugit mai de la justícia espanyola".Puigdemont va arribar el passat 22 de març des de Suècia a Finlàndia i planejava viatjar després a Dinamarca, en un intent d'internacionalitzar el procés sobiranista, després de passar diversos dies en Ginebra participant en debats i conferències amb el mateix objectiu.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)