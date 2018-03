​Rufián reclama a Puigdemont que dimiteixi per poder formar Govern

Gabriel Rufián, concentrat davant del Tribunal Suprem, aquest dijous. Foto: ACN

El diputat d'ERC al Congrés Gabriel Rufián ha opinat aquest dissabte que el president de la Generalitat a l'exili, Carles Puigdemont (JxCat), hauria de deixar l'escó del Parlament per facilitar una investidura i la formació d'un Govern a Catalunya."Jo dimitiria si depengués de mi la conformació d'un Govern, però no puc decidir per ell. Defensaré qualsevol defensa antirepressiva que tingui i la seva autonomia", ha exposat en declaracions a RAC1 Si deixessin l'escó Puigdemont i l'exconseller d'ERC Toni Comín –els dos a Bèlgica-, ERC i JxCat podrien investir un president en segona votació, malgrat que la CUP mantingui les seves quatre abstencions i segueixi sense avalar el candidat que es presenti.És la segona veu d'ERC que s'expressa en aquest mateix sentit, després que aquest divendres el també diputat al Congrés Joan Tardà considerés que Puigdemont i Comín han de deixar l'acta : "Cal formar un Govern. Com? Doncs és evident: Puigdemont i Comín hauran de renunciar a l'acta", va dir.Després de la marxa de Marta Rovira a l'exili per no comparèixer davant el Tribunal Suprem, Rufián ha explicat que la secretària general del partit se sent forta: "Que ningú pateixi, perquè segueix sent la secretària general d'ERC i farà el seu treball des d'on sigui".

