Torrent crida a un «front comú» en defensa de la democràcia i els drets fonamentals

El president del Parlament, Roger Torrent, ha proposat aquest dissabte un "front comú" en defensa de la democràcia i dels drets fonamentals en una compareixença a l’auditori del Parlament acompanyat dels expresidents de la cambra i de la Generalitat i dels caps de files dels grups parlamentaris sobiranistes. El missatge de Torrent s'ha produït després de la sessió parlamentària d'aquest dissabte al matí, limitada a discursos polítics i sense votació. Aquest front comú l'ha fet extensible a "tots els demòcrates" d'Espanya, d'Europa i del món, fins ara més aviat silenciosos amb la situació."Els proposo una aliança de tots els demòcrates per a exigir -i aconseguir- la llibertat de les persones perseguides per haver posat en mans de la ciutadania les decisions sobre el futur polític d'aquest país. Perquè el seu empresonament és injust. És innecessari. És indigne 'dun país democràtic. És propi d'un règim autoritari", ha insistit el president del Parlament després dels esdeveniments que han portat més presó i més exili Torrent ha demanat el suport de "tots els demòcrates d'Espanya, d'Europa i del món” davant la situació actual. "Empresonar persones per les idees polítiques és acabar amb la llibertat ideològica. Són accions que vulneren els drets civils i polítics que sustenten l'estat de dret", ha reflexiona Torrent, acompanyat dels dirigents dels grups parlamentaris sobiranistes -Junts per Catalunya, ERC, CUP i Catalunya en Comú Podem- i dels expresidents de la Generalitat i del Parlament. El que es va viure aquest divendres, ha recalcat el dirigent republicà, va ser "un atac a la democràcia".L'acte a l'auditori, un cop conclosa la sessió parlamentària, ha comptat amb la presència de familiars dels presos, i ha acabat amb el cant dels Segadors i crits en defensa de la República catalana. "No descansarem", ha promès el president del Parlament en referència a la llibertat dels presos, tots ells processats ja per rebel·lió "Malgrat la duresa de l’embat que hem rebut, vull transmetre un missatge d’esperança. Estic convençut que si actuem conjuntament, des de la societat i les institucions, si som persistents, si ens mantenim ferms, si perseverem en la defensa dels principis democràtics, no només aconseguirem posar fi a les imposicions i la repressió, sinó que podrem aspirar -cadascú des de les seves legítimes opcions polítiques- a construir un país millor, més just i més lliure", ha recalcat el dirigent republicà.

Torrent ha decidit suspendre la votació del ple d'aquest dissabte. Ho ha comunicat després de reunir-se amb els grups parlamentaris 15 minuts abans de l'hora en la qual s'havia convocat la sessió, pensada com la segona volta de la investidura de Jordi Turull, avui reclòs a Estremera. El govern espanyol havia amenaçat Torrent si decidia mantenir el ple. Finalment, cada grup ha pogut intervenir durant quinze minuts."No estem en un moment normal, el moment és profundament excepcional", ha expressat el president del Parlament. "Hem de denunciar que els poders de l’Estat estan impedint que la sobirania de les urnes es pugui expressar", ha afegit Torrent, que ha recordat que "en aquestes condicions el ple d’investidura no es pot celebrar". "Però és necessari parlar", ha afegit Torrent. Per això ha justificat el format de la sessió. Els diputats sobiranistes han conclòs la intervenció del president amb un llarg aplaudiment.Abans, l'unionisme havia reclamat que se suspengués la segona volta del ple d'investidura. Cs, el PSC i el PP van anunciar aquest divendres la seva oposició a que se celebrés aquesta segona volta després que el jutge instructor del Tribunal Suprem (TS) Pablo Llarena decretés presó preventiva per a Turull.

