JxCat assenyala l'unionisme: «Voleu que Catalunya sigui una immensa presó?»

Quim Torra, diputat de JxCat, en la seva intervenció al ple Foto: Junts per Catalunya

Quim Torra ha assumit el discurs de Junts per Catalunya (JxCat), el darrer en l'anòmala sessió parlamentària d'aquest dissabte, que ha començat amb un llarg aplaudiment als familiars dels presos. El diputat ha recordat la figura de Jordi Turull, ha subratllat l'enorme suport que acumula la causa independentista i ha enviat un missatge a les forces que representen l'unionisme a Catalunya: "Voleu que Catalunya sigui una immensa presó? A què ens voleu condemnar als dos milions de ciutadans que volen la independència?".Amb una referència explícita als partits "del 155", Torra ha demanat una reacció de les formacions d'arrel espanyola: "S’adonen de l’estat d’excepció que vivim?". El diputat de JxCat ha argumentat l'erosió provocada per la repressió de l'Estat i ha apuntat que "el sistema ha fet fallida". "Cap ciutadà europeu està suportant el que estem suportant els catalans", ha exposat. Per això, ha preguntat a l'unionisme que exposés per quines raons a Catalunya li hauria de convenir "seguir a Espanya". "Debatre, debatre i debatre. Votar, votar i votar. Això hauríem de fer. En canvi ens envien a la presó i l’exili", ha argumentat. "Per què es combat una idea fins a procurar-ne l’aniquilació?", s'ha tornat a qüestionar.Torra ha detallat que, en aquest moment, Catalunya "s'ho està jugant tot com a país". "El procés d’independència es basa en l’impuls sorgit de la força de canvi de la ciutadania", ha exposat. "Reconeixem-ho i agraïm-ho, i preservem-ho", ha demanat. Abans de dedicar un últim missatge de solidaritat a Jordi Turull, el diputat de JxCat ha interpel·lat Inés Arrimadas, que havia demanat a l'independentisme que respectés les seves posicions. Torra ha recordat que Albert Rivera, líder de Ciutadans, va publicar un tuit aquest divendres, després de l'exili de Marta Rovira, en què instava l'"últim" independentista a tancar la llum. "És aquest el respecte que vostès ens demanen?", ha afirmat.

