La CUP demana un front ampli contra la repressió de l'«Espanya de Felip VI»

La diputada Natàlia Sànchez, de la CUP, ha estat l'encarregada de fixar la posició dels anticapitalistes en el debat parlamentari que s'ha celebrat en lloc de la segona sessió del debat d'investidura de Jordi Turull, empresonat a Estremera . Sànchez ha apuntat que cal una estratègia per avançar en un "ampli front contra la repressió de l'Espanya de Felip VI"."Si ens jutgen com a país, haurem de respondre com a tal. Mai podreu amb aquest poble. Continuem treballant en tots els fronts per una estratègia que ens faci avançar en un ampli front contra la repressió de l'Espanya de Felip VI", ha indicat. "En l'aparent fortalesa de l'Estat sempre hi trobarem les seves febleses. Visca la República!", ha destacat."La seva oferta són abusos, empresonaments i exilis. S'ha de ser molt inútil per creure que se solucionarà així", ha apuntat Sànchez, que li ha traslladat a Miquel Iceta, líder del PSC, que li hagués encantat veure'l liderant la campanya pel "no" al referèndum de l'1-O. "Comprin-se un mirall i veuran el rastre de les restes fumejants de l'estat de dret", ha apuntat la diputada, que ha acusat el jutge Pablo Llarena de prevaricar.Confon, segons ella, la unitat d'Espanya amb els "principis democràtics". "Ahir vam viure un nou episodi de violència política", ha recalcat Sànchez, que ha recordat l'actuació policial en la jornada del referèndum. "De l'exercici de la violència institucional no en queda ningú al marge, tampoc els Mossos d'Esquadra, enviats pel ministeri de l'Interior contra un poble indignat", ha apuntat sobre les càrregues d'ahir al vespre davant la delegació del govern espanyol davant les protestes ciutadanes pels empresonaments.

