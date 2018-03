Domènech insta l'independentisme a formar Govern o explorar majories alternatives

En una intervenció seriosa, en consonància amb el moment greu que viu la política catalana, Xavier Domènech ha denunciat la "lògica de vencedors i vençuts" aplicada per l'Estat i ha instat l'independentisme a respondre amb la formació de Govern. "Formin aquest Govern i, si no poden, que es digui clarament davant en aquesta cambra per tal que s'abordi si hi ha majories alternatives", ha expressat el cap de files de Catalunya en Comú-Podem."La resposta que necessitem en aquests moments, de transgressió de drets i llibertats, ha de ser el més àmplia possible i el més transversal possible", ha expressat Domènech, que ha emplaçat el sobiranisme a formar un front ampli. "La resposta només pot interpel·lar tothom: des de la CUP fins al PSC, des d’Òmnium fins a CCOO. Aquest camí és l’única possibilitat", ha argumentat. "Aquesta situació serà dura i serà llarga, i caldrà establir lluites des de la màxima amplitud", ha afegit. Tanmateix, el cap de files dels "comuns" ha demanat orientar correctament l'estratègia: "Una lluita que només es concentra en la repressió és una lluita que queda atrapada en la repressió".Domènech ha recordat que Catalunya està vivint "les hores més tristes de l’autogovern". El portaveu dels "comuns" ha detallat la interlocutòria del jutge Pablo Llarena, per denunciar-ne la forma i el fons. "Aquí no hi ha justícia. Tan sols hi ha un objectiu, apartar dirigents polítics i socials de la vida pública", ha remarcat. "L’objectiu perseguit crea la causa", ha sentenciat sobre l'actuació de Llarena. És evident que axiò acabarà en instàncies internacionals. De fet, ja hi ha acabat", ha destacat.

