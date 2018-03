Iceta: «Perquè no manin els jutges, hi ha d'haver Govern»

"Vivim en un país que té el cor encongit", ha arrencat Miquel Iceta, primer secretari del PSC, la seva intervenció en la sessió parlamentària que ha substituït el debat d'investidura de Jordi Turull, que torna a estar empresonat a Estremera . Iceta ha situat dos pilars per superar el moment actual: respecte a les lleis i "solucions polítiques". "Estem davant del problema polític més gran de la democràcia des del 1981. La nostra democràcia ha de guanyar en qualitat", ha reflexionat el dirigent socialista, que s'ha posicionat en contra de la presó preventiva com a mesura cautelar, que és "desproporcionada".Iceta ha citat Felipe González, que ha advertit dels riscos de "marginar" la política i de deixar les solucions en mans de la justícia. "Ens emparem amb les togues perquè com a polítics som uns inútils", ha citat el dirigent socialista en referència a les paraules de l'expresident espanyol. "Perquè els jutges no governin, hi ha d'haver Govern", ha reflexionat Iceta, que ha apuntat que no hi pot haver un "retorn" a la política sense un retorn a les institucions catalanes. "Això vol dir elegir un president o presidenta que pugui exercir amb plenitud la seva tasca i amb respecte a la llei", ha indicat.El dirigent socialista ha defensat que la majoria independentista "té dret" a formar Govern, però ha apuntat que no té una "majoria social al darrere". "Han de comptar amb el conjunt de la ciutadania. Cal pensar en el país sencer", ha recalcat Iceta, segons el qual la situació actual requereix "amplíssimes majories". "Vulnerar la llei en un estat democràtic és un greu error, com s'ha vist, i ens allunya de la ciutadania. Tornem ja a la polític", ha dit.

