El republicanisme es conjura per plantar cara mentre el bloc del 155 modula el to

Torrent i els grups sobiranistes han donat solemnitat i gravetat a una sessió marcada pel "salt" en l'onada repressiva de l'Estat

Miquel Iceta, aquest dissabte al Parlament Foto: Adrià Costa

Els diputats Quim Torra i Josep Riera, abans del ple. Foto: Adrià Costa

El ple de la segona votació de la investidura de Jordi Turull s'ha suspès . Però els grups s'han posicionat sobre la greu situació política, marcada pels empresonaments i l'exili i la intervenció del poder executiu i judicial espanyol sobre les institucions catalanes. Una jornada que ha acabat amb un "visca la democràcia i visca Catalunya!" per denunciar, ja a l'auditori de la cambra, el "salt" en la repressió i la situació "d'intervenció". Un acte ple de simbolisme per proposar un front antirepressiu i en el qual al president Roger Torrent ha estat acompanyat dels líders de Junts per Catalunya, ERC, Catalunya en Comú-Podem i la CUP, així de tots els seus predecessors a la presidència de la cambra, llevat de l'empresonada Carme Forcadell.A l'hemicicle, una estona abans, s'han posicionat els que han volgut, perquè el PP ha declinat participar del ple, cosa que sí que han fet la resta de grups en torns de quinze minuts. Ciutadans i el PSC, temerosos dels efectes que la repressió pugui tenir, han fet una crida a recosir el país mentre el bloc republicà no ha amagat la seva indignació i, apujant el to, ha presentat l'estat propi com l'única sortida possible. Roger Torrent, ha obert joc afirmant que no podia pas ser "un bon dia" perquè des dels poders de l'Estat "s'impedeix que la voluntat de la ciutadania s'expressi de forma lliure". Visiblement afectat, ha tancat la seva intervenció indicant que no descansarà fins que els presos i exiliats "siguin a casa", cosa que li ha valgut un llarg aplaudiment , del mateix calibre del que han rebut, a petició de Quim Torra, els familiars dels presos presents a la tribuna.El contundent discurs del president de la cambra ha estat titllat de "míting polític" per part d'Inés Arrimadas, malgrat que la líder de Ciutadans ha admès en la seva intervenció que a situació "no és normal". La cap de l'oposició ha fet una crida a fer autòpsia del procés després "de la seva derrota" i, sense abandonar el retret però en un to més conciliador que el dels darrers temps, ha verbalitzat una crida a "recosir el país" i, als diputats, a saludar-se més pels passadissos. En una línia similar s'ha expressat Miquel Iceta . Un i altre, però, han evitat renegar del seu suport al 155. Iceta sí que ha demanat, com el portaveu dels "comuns", Xavier Domènech, fer Govern de forma immediata , "perquè el no govern és el govern dels jutges".El líder socialista ha cridat a refer ponts, buscar acords i, fins i tot, ha dibuixat escenaris de governabilitat conjunta, però davant seu hi ha trobat uns portaveus republicans encara impactats pels darrers fets i sense un full de ruta clar ni un acord sobre quina ha de ser la sortida. Això sí, determinats a plantar cara i defensar la República com l'única sortida viable. Sergi Sabrià ha advertit que l'Estat no podrà minar la voluntat d'una àmplia massa de catalans: "No ens han destrossat ni acabaran amb nosaltres". Després de reivindicar l'aportació d'ERC, ha indicat que, un cop els sobiranistes hagin dit prou, "ho han de fer els demòcrates espanyols".El guant de Sabrià, que ha acabat victorejant la República, l'ha recollit Torra per advertir els unionistes que els independentistes han "après a parlar" i ja no els farà callar "ningú". El diputat de Junts per Catalunya ha al·legat que autodeterminació és "autoprotecció i legítima defensa" davant un Estat que "tira pel dret". La frase la prenia de Jordi Turull, per a qui ha tingut un càlid record pels mesos compartits.I la portaveu de la CUP, Natàlia Sánchez, ha fet bandera de la tradició antirepressiva de la seva formació per demanar, en la línia del que faria uns minuts després Torrent en nom de la majoria de la cambra, un front ampli que hi faci front després de lamentar que els socialistes avalessin la repressió "en lloc de defensar democràticament el no". Refer ponts és encara lluny. Abans caldrà que l'independentisme arribi a algun tipus d'acord sobre quin és el camí a seguir i qui ha d'ocupar el despatx de president al Palau de la Generalitat.

