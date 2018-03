Arrimadas, a l'independentisme: «Ja n'hi ha prou de procés, han fracassat»

.@InesArrimadas "Nos quedamos a defender que esta situación no es normal, no es normal que un President del Parlament haga un mitin político, no es normal que un Govern se salte las leyes y no es normal que se hable del pueblo de Cataluña excluyendo a la mitad " #Parlament pic.twitter.com/ZssvIKsR0Z — Ciutadans (@CiutadansCs) 24 de març de 2018

.@InesArrimadas "No necesitamos alargar un procés que tanto daño ha hecho. Es un momento excepcional, sí, porque muchos catalanes también ven este debate preocupados y tristes por el conflicto que han provocado unos políticos irresponsables para no conseguir nada" #Parlament pic.twitter.com/ekjYLvQKBi — Ciutadans (@CiutadansCs) 24 de març de 2018

Intervenció dura d'Inés Arrimadas, líder de Ciutadans a Catalunya, en la sessió parlamentària que s'ha celebrat en substitució de la segona sessió del debat d'investidura de Jordi Turull, empresonat des d'ahir a Estremera . Arrimadas ha demanat posar fi al procés -"Ja n'hi ha prou!", ha exclamat-, ha demanat tornar al "seny" i a la convivència -lemes habituals en pancartes de Societat Civil Catalana quan es manifesta al carrer- i ha carregat de manera contundent contra el president del Parlament, Roger Torrent, a qui ha acusat de fer "discursos inútils d'ERC" des del seu càrrec.Arrimadas ha apuntat que el procés ha estat un "fracàs col·lectiu" de les forces independentistes. "Han de reflexionar sobre qui ha sortit beneficiat de tot això. Ni tan sols poden dir que exerceixen com una majoria parlamentària. Hem vist una investidura fallida de Turull fa tan sols unes hores", ha destacat la dirigent liberal, que s'ha queixat que els diputats ja no se saluden pels passadissos. "Espero que la convivència arribi al Parlament abans que a la societat. Hem de començar a exercir la normalitat, hem de donar imatge d'assossegament", ha recalcat Arrimadas."Molts es plantegen si han de canviar les seves vides pel que pugui passar. Ja n'hi ha prou, senyores i senyors del procés. Prou ja de procés, han perdut, han fracassat. Prou procés, sisplau. Tornem al seny i a la convivència, a la normalitat, dins la llei, amb un projecte per tots i totes", ha insistit la dirigent liberal"No és normal que tinguem un Govern que s'ha saltat reiteradament les lleis. Que tinguem grups parlamentaris parlant en nom del poble de Catalunya i obviant-ne la meitat no és normal. Vull deixar clar que això no és un ple d'investidura, estem aquí per defensar tots els que pensem que aquest procés és un fracàs i ha fet molt mal institucional i polític. El moment és excepcional, hi ha molts sentiments en la ciutadania, i en la majoria de casos són enfrontats", ha ressaltat Arrimadas, que ha dit que hi ha catalans que estan "tristos" pel "conflicte social" que han generat els polítics "per no fer res".La dirigent liberal ha demanat "respecte" per als que no combreguen amb el procés. "Hi ha catalans indignats amb com s'ha tractat el Parlament i que el seu president faci un discurs polític", ha apuntat Arrimadas. "La situació no és normal. Que la situació judicial podia acabar així ja estava advertit per òrgans i per l'oposició democràtica, també en converses privades. On volien portar Catalunya? Han tingut més avisos i oportunitats que cap ciutadà abans de saltar-se les lleis", ha reflexionat Arrimadas."Se'n reien dels avisos del jutge. Ens deien que anàvem en contra del poble de Catalunya. Ningú ha tingut tantes advertències en la història democràtica d'aquest país", ha descatat la dirigent de Ciutadans. "Vostès es pensaven que s'estaven enfrontant a Rajoy, i s'estaven enfrontant a una democràcia europea del segle XXI. Per sort, Espanya no és només Rajoy, però això vostès no ho han entès. Ni vostès són Catalunya, ni Rajoy és Espanya", ha apuntat Arrimadas, que ha tornat a brandar la presumpta fractura social que ha fet que hi hagi "famílies trencades".

