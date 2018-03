ERC avisa que la repressió serà un bumerang: «L'Estat està en descomposició»

Després que Roger Torrent decidís suspendre la votació del ple d'investidura per l'empresonament dels dirigents independentistes -inclòs el candidat, Jordi Turull-, ERC ha carregat contra l'estat espanyol des del faristol del Parlament. En nom dels republicans, Sergi Sabrià ha avisat Espanya que la repressió contra el sobiranisme serà un bumerang: "L'estat espanyol està en descomposició".Sabrià, que com la resta de la cúpula d'ERC va haver de digerir aquest divendres els empresonaments i l'exili de Marta Rovira -secretària general del partit-, ha demanat als "demòcrates espanyols" que reaccionin perquè Espanya "se'ls està desfent a les mans". "Els torturarà una pregunta: què feien vostès davant d’aquesta barbaritat?", ha insistit. Per Sabrià, "l’estat de dret ha fet fallida".ERC, que ha advertit que el "23 de març durarà anys i anys", també ha volgut subratllar que l'independentisme no defallirà. "Catalunya ha dit prou: cal triar entre l’Estat i la democràcia", ha expressat. El portaveu republicà ha recordat que Espanya s'ha mostrat "sorda davant del clam de milers i milers de catalans". "Això s’ha trencat definitivament", ha sentenciat per descriure la desconnexió emocional de la societat catalana amb Espanya. Sabrià ha conclòs el seu parlament amb un "visca la República" que feia dies que no s'escoltava al Parlament.

