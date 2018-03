​Barcelona iniciarà dimarts la remodelació de l'avinguda Príncep d'Astúries

Recreació de l'avinguda Príncep d'Astúries després de la remodelació. Foto: Ajuntament de Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona començarà dimarts que ve les obres de reurbanització de l'avinguda Príncep d'Astúries, que uneix la plaça Lesseps i la Via Augusta, en els districtes de Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi, amb l'objectiu de donar més prioritat al vianant.L'objectiu principal és augmentar l'espai per al vianant, revitalitzar l'avinguda i millorar la connexió entre barris, per la qual cosa s'amplificaran les voreres i es reduiran els carrils de circulació, segons ha informat aquest dissabte el consistori en un comunicat Els treballs tenen un pressupost de 4,9 milions d'euros i duraran un any, i es crearan noves zones d'estada, més passos per a vianants i una avinguda més pacífica d'acord amb les peticions i inquietuds manifestades pels veïns. El nom monàrquic d'aquesta via és motiu de controvèrsia . S'ha plantejat a la ciutat substituir la denominació de Príncep d'Astúries per la de Riera de Cassoles, però tot just és una petició popular que no se li ha donat trasllat formal al consistori, segons fonts municipals.

