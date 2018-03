El govern espanyol amenaça Torrent si se celebra el ple d'investidura

La Moncloa amenaça Roger Torrent si se celebra el ple d'aquest dissabte. El govern espanyol ha avisat que estudiarà les "mesures oportunes" si el president del Parlament manté la segona volta del ple d'investidura de Jordi Turull, que torna a ser a la presó des d'ahir a la nit Fonts de l'executiu espanyol consideren que Torrent està obligat a atendre les peticions de diferents grups parlamentaris i que ha de suspendre el ple d'aquest dissabte. "La situació processal del candidat fa impossible que se celebri un ple amb garanties. Una circumstància sobre la qual ja hi ha doctrina del Tribunal Constitucional i sobre la qual també s'han pronunciat els propis lletrats del Parlament", defensen aquestes mateixes fonts.En aquest context, l'executiu de Rajoy alerta que "seguirà vetllant pel compliment de la llei" i que estudiaria les accions a emprendre si es manté la sessió plenària. El president del Parlament, per la seva banda, manté de moment el ple però es decanta per no fer la votació ., mentre que sí que llegirà després una declaració en defensa dels principis democràtics i dels drets civils i polítics. De fet, l'advocat de Turull va demanar que es mantingui la investidura del diputat de JxCat, malgrat hagi estat empresonat, per bé que no sembla que aquesta sigui l'opció escollida finalment.És una situació complexa, ja que, de fet, no hi ha precedents de candidats a la investidura que hagin estat empresonats entre la primera i la segona votació, i alguns dirigents interpreten que, com que el debat entre el presidenciable i els partits ja ha estat realitzat, la segona sessió es pot resoldre amb una simple votació.L'unionisme reclama que se suspengui la segona volta del ple d'investidura del candidat Jordi Turull prevista per aquest dissabte. Cs, el PSC i el PP van anunciar aquest divendres la seva oposició a que se celebrés aquesta segona volta després que el jutge instructor del Tribunal Suprem (TS) Pablo Llarena decretés presó preventiva per a Turull.Cs i PSC han registrat aquest dissabte a primera hora del matí una petició al registre del Parlament sol·licitant la desconvocatòria del ple, mentre que el PP va enviar una carta divendres a Torrent fent la mateixa demanda. En l'escrit, Cs defensa que la "urgent" desconvocatòria és avinent per tal de "salvaguardar la plena i íntegra garantia dels drets i facultats" de tots els diputats i reclama també la convocatòria de la Mesa i la Junta de Portaveus abans de l'hora prevista de l'inici de la sessió.De la seva banda, el president del grup socialista, Miquel Iceta, fa constar en el seu escrit que ahir ja va demanar la desconvocatòria de la sessió i sol·licita també a Torrent que "valori la conveniència de reunir als presidents dels grups parlamentaris" abans de l'inici de la sessió plenària. Aquesta és l'opció per la que ha optat el president del Parlament, que ha citat els líders dels diversos partits un quart d'hora abans del ple.La formació taronja defensa que el ple s'ha de desconvocar seguint les indicacions dels lletrats de la cambra i del Tribunal Constitucional (TC) sobre la investidura. D'altra banda, alerten que la no convocatòria de la mesa i la junta "cancel·laria de facto la facultat de tot grup parlamentari de conèixer la resolució de la qüestió plantejada abans que una eventual via de fet la faci ineficaç".Per últim, el líder del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, va enviar una carta al president de la cambra catalana per demanar-li que desconvoqui el ple "per dignitat" i perquè el candidat no podia assistir-hi.

