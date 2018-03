Strenes suspèn el concert inaugural dels Catarres en solidaritat amb els empresonats i exiliats

Els Catarres, concert «sorpresa» de l'Strenes de Girona

Finalment Els Catarres no faran el concert inaugural del festival Strenes de Girona previst per aquest dissabte a la tarda . El festival, el grup de música i l'Ajuntament han acordat suspendre'l en solidaritat amb els líders sobiranistes empresonats aquest divendres i per la marxa a l'exili de la secretària general d'ERC, Marta Rovira . "Les tres parts implicades han coincidit que avui és un dia trist i que cap se sent amb ànims per dur a terme cap celebració", han informat en un comunicat."Les tres parts lamenten profundament els fets ocorreguts ahir divendres i se solidaritzen amb els diputats presos, exiliats i les seves famílies", han agregat, i han explicat que han optat per suspendre la inauguració perquè amb aquesta decisió "s'ajuda a no normalitzar una situació que indigna a la majoria de ciutadans del país".El festival s'ha de celebrar fins al 30 d'abril, i l'actuació d'aquest dissabte estava prevista a les sis de la tarda al ja imprescindible Terrat de l'Oficina de Turisme del Pont de Pedra. El concert inaugural és sorpresa, i el de l'any passat va congregar més de 32.000 persones.Fa un any i mig que Els Catarres no pugen a un escenari, i volien aprofitar el concert de Girona per mostrar per primera vegada les cançons del seu quart disc, Tots els meus principis, que arriba a les botigues el divendres. El primer avançament d'aquest treball, la cançó Fins que arribi l'alba, ha estat reproduït més d'1,2 milions de vegades a Youtube des del 6 de febrer.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)