​Mor l'escriptor tarragoní Jordi Tiñena als 62 anys

Trist, molt trist per la mort del Jordi Tiñena, un referent de la cultura de la nostra ciutat. Totes les pèrdues costen d'assumir, però aquesta ho serà molt. A la seva edat li quedaven encara molts projectes per dur a terme. Perdem un gran escriptor i un gran amic. pic.twitter.com/t64JksHAYq — Josep F. Ballesteros (@pfballesteros) 23 de marzo de 2018

L’escriptor i professor Jordi Tiñena ha mort aquest divendres als 62 anys a causa d’una llarga malaltia. Nascut a Barcelona l’any 1955, Tiñena estava establert a la ciutat de Tarragona. Era llicenciat en Filologia Hispànica i en Filologia Catalana -en aquest cas també s’havia doctorat amb una tesi sobre la novel·la històrica catalana vuitcentista-.En la seva faceta de professor, havia exercit la docència com a catedràtic d’ensenyament secundari. Durant la seva trajectòria va guanyar el Premi de Novel·la Ciutat d'Alzira (1994) i Premi Pin i Soler de Narrativa (1998), el Premi Tarragonès de creació (2015) i el Premi Enlaira a la Trajectòria (2016).Les reaccions a la mort de Tiñena no s’han fet esperar. L’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, s’ha mostrat “molt trist” per la seva pèrdua i l’ha descrit com “un referent” de la cultura de la ciutat. “Totes les pèrdues costen d'assumir, però aquesta ho serà molt. A la seva edat li quedaven encara molts projectes per dur a terme. Perdem un gran escriptor i un gran amic”, ha manifestat en una piulada al seu compte de Twitter.L’institut de Campclar de Tarragona, d’on havia estat professor durant molts anys, també ha expressat el seu condol. “Gran escriptor, gran professor i gran persona. Perdem un referent. Descansi en pau”, han manifestat des del centre.per la mort de l'escriptor, que reproduïm íntegrament:"L'Ajuntament de Tarragona expressa el seu condol per la mort de l’escriptor Jordi Tiñena i manifesta la seva solidaritat amb els seus familiars i amics.La mort de l’escriptor Jordi Tiñena a l’edat de 62 anys, precisament l'endemà de la presentació d’un llibre en què ell havia participat, deixa la ciutat una mica òrfena de literatura.Jordi Tiñena havia nascut a Barcelona fa 62 anys, però vivia a Tarragona des de fa molt de temps, i aquí havia exercit la seva activitat com a professor de literatura catalana, sobretot a l’institut de Campclar. També aquí s’havia desenvolupat tota la seva activitat literària. Com a escriptor, però també implicant-se en les activitats del sector, entre altres la dels Escriptors del Camp de Tarragona. Va guanyar molts premis de novel·la, com el Ciutat d’Alzira i, d’una manera particularment simbòlica per al consistori, el premi Pin i Soler de narrativa de l’any 1998.Moltes de les seves novel·les estaven ambientades a la nostra ciutat, en diferents èpoques, des de l’edat mitjana fins a l’actualitat, de manera que es pot considerar que el conjunt de la seva obra dona una visió prou diversa i rica de la nostra ciutat. Darrerament havia iniciat una sèrie de novel·la negra, ja amb dos títols al carrer, amb un parell de mossos d'esquadra tarragonins com a protagonistes".Des de l'Ajuntament de Tarragona ens afegim al dolor que en un moment com aquest sent la família del Jordi i que segurament comparteixen escriptors, editors, llibreters, bibliotecaris, ensenyants i lectors de la ciutat.

