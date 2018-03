PORTADES La premsa espanyola celebra els empresonaments

07:19 La justícia espanyola ho fa tot per aniquilar el procés; la crònica de Joan Serra Carné i Sara González. L'empresonament de Turull, Rull, Romeva, Forcadell i Bassa constata la determinació del Suprem per decapitar la cúpula de l'independentisme, processada per rebel·lió, malversació i desobediència.

07:01 LA VEU DE NACIÓ Procés 2.0, l'article d'opinió de Ferran Casas. "Cal una renovació urgent dels lideratges -que els que estaven a segona fila, han après la lliçó del 27-O i tenen encara fresca la del fracàs de l'Estatut facin el pas- i un nou full de ruta que generi un consens intern ampli sobre què fer i com", assenyala el subdirector de NacióDigital.

23:18 VÍDEO Crits de "És a la presó, el vostre conseller" i "Millo, dona la la cara" dels manifestants a la cruïlla entre València i Roger de Llúria; informa @PepMartiVall https://t.co/tHGvTlm9NE pic.twitter.com/SEVYHSz9pg — NacióDigital (@naciodigital) 23 de març de 2018

23:15 Solé, Terricabras i Tremosa demanen a tots els eurodiputats que «és hora que la UE reaccioni». Els parlamentaris d'ERC i PDECat denuncien que a Espanya hi ha "persecució política" i reivindiquen que cal actuar per "protegir els drets fonamentals”.

23:08 VÍDEOS Tallen la C-17, l'A-7 i l'N-340 contra la repressió de l'Estat. Centenars de persones també han tallat la frontera a Puigcerdà.

22:44 Cs i PP han rebutjat enviar aquest vespre representants a un debat de partits a TV3 sobre els empresonaments i la investidura.

22:35 Crònica d'un empresonament anunciat: indignació i llàgrimes al Suprem. Els dirigents sobiranistes i els seus familiars viuen una jornada tensa a Madrid, que conclou amb la tristesa de la reclosió a Estremera i Alcalá Meco. Ho explica Aida Morales.



22:30 VÍDEO L'A-7 continua tallada a Tarragona. Els Mossos intervenen per intentar dissipar la manifestació i reobrir la circulació https://t.co/JN4E1nwaNY pic.twitter.com/nqr95qFa11 — NacióTarragona (@naciotarragona) 23 de març de 2018

22:05 Més de 200 persones tallen l'A-7 a Tarragona en els dos sentits https://t.co/JN4E1nwaNY pic.twitter.com/qMCn50wd65 — NacióTarragona (@naciotarragona) 23 de març de 2018

22:01 ÚLTIMA HORA Turull, Rull i Romeva arriben a la presó d'Estremera en tres furgons de la Guàrdia Civil. Aquest divendres passaran la preceptiva revisió mèdica i dormiran al mòdul d'ingressos per, previsiblement demà, passar a les respectives cel·les.

21:57 ÚLTIMA HORA Els camions i vehicles comencen a circular a la frontera de Puigcerdà. Els manifestants donen per acabat el tall.

22:00 La indignació pels nous presos polítics fa sortir Manresa al carrer. La concentració a la plaça Major desencadena en una marxa fins als jutjats on els manifestants "bombardegen" l'edifici amb boles de pintura. Informa Pere Fontanals.

21:38 EN DIRECTE Els Mossos han tallat el carrer de Llúria per damunt de València. La gent crida "llibertat presos polítics" i els membres del @CDRCatOficial exigeixen que "ens deixin actuar" https://t.co/Fd5arcVex7 pic.twitter.com/HebroDJ1wM — NacióDigital (@naciodigital) 23 de març de 2018

21:38 EN DIRECTE Els voltants de la delegació del govern espanyol continua sent el punt de màxima tensió entre els Mossos d'Esquadra i els manifestants: noves càrregues dels agents de la policia catalana https://t.co/Fd5arcVex7 pic.twitter.com/9UQ3hfnXUh — NacióDigital (@naciodigital) 23 de març de 2018

21:33 La plaça de Vic es bolca amb Marta Rovira i els consellers empresonats. Més de 15.000 persones es concentren el nucli de la capital d'Osona. Informa Carles Fiter.

21:27 Cinc manifestants han resultat ferits lleus durant les càrregues dels Mossos d'Esquadra a la zona de la delegació del govern espanyol a Catalunya, segons el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

21:23 Tarragona diu prou a la "repressió indecent i injusta de l'estat espanyol". Més de 4.000 persones s'han concentrat davant la subdelegació per exigir l'alliberament dels "ostatges polítics". Vídeos i fotos de Jonathan Oca.

21:19 El Baix Montseny torna a sortir al carrer per reclamar la llibertat dels presos polítics. Les places dels pobles han tornat a ser l'escenari de concentracions de l'independentisme. Informa Jordi Purtí.

21:13 EN DIRECTE Participants a la marxa dels CDR a Barcelona encenen espelmes en solidaritat amb els presos polítics https://t.co/cEks56HfIR pic.twitter.com/ja1EtSXpkR — NacióPolítica (@naciopolitica) 23 de març de 2018

21:08 Els agents dels Mossos impedeixen l'arribada fins a la delegació del govern espanyol d'una nombrosa quantitat de manifestants que criden "volem passar!" Nombrosos agents dels Mossos impedeixen l'arribada a la delegació del govern espanyol a Barcelona i els manifestants clamen: "Volem passar!" https://t.co/cEks56HfIR pic.twitter.com/jPrsthwrbN — NacióPolítica (@naciopolitica) 23 de març de 2018

21:10 ÚLTIMA HORA Carme Forcadell i Dolors Bassa ingressen a la presó d'Alcalà-Meco.

21:07 300 persones clamen per la llibertat dels presos polítics a Sitges. Representants del govern municipal, CUP, ICV, PSC, ANC i Ómnium han llegit un manifest "de condemna" per l'empresonament de Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa, Carme Forcadell i Raül Romeva. Informa Aleix Ramírez.

21:06 Centenars de terrassencs exigeixen la llibertat dels presos polítics i els exiliats. Els manifestants han cridat contra el PSC i l'alcalde Alfredo Vega. Informa Anna Mira.

21:04 Els manifestants a la frontera a #Puigcerdà apunten que es tracta d'un acte "simbòlic" i que, de moment, no es plantegen allargar-ho https://t.co/HfqQiJZxCP pic.twitter.com/mFiD95GJQX — NacióDigital (@naciodigital) 23 de març de 2018

21:02 Berga omple de nou la plaça Sant Pere per reclamar la llibertat dels presos polítics. El regidor Ivan Sànchez hi assegura que "a l'estat espanyol no li importarà traspassar cap línia fins que no li plantem cara" i l'ANC titlla "de feixista" l'actitud del govern del PP. Informa Pilar Màrquez Ambròs.

20:56 "Els carrers seran sempre nostres!". Els manifestants recuperen el mític de les mobilitzacions pel referèndum, aquest cop davant dels agents dels Mossos que conformen el cordó policial. Ressonen els càntics d'"Els carrers seran sempre nostres" davant dels Mossos que conformen el cordó policial de la manifestació de Barcelona https://t.co/cEks56HfIR pic.twitter.com/aCWWkGb4jx — NacióPolítica (@naciopolitica) 23 de març de 2018

20:51 ÚLTIMA HORA Tallen la frontera a Puigcerdà en protesta pels empresonaments. Diversos participants a la manifestació s'han dirigit cap a la carretera que porta cap a la Catalunya Nord.

20:46 Josep Mayoral: "És una nit negra". L'alcalde de Granollers (PSC) insisteix amb la idea que els problemes polítics no s'han de resoldre amb presó, sinó amb política. Mayoral ha contrastat el negre de la jornada amb el color rosa que ha de protagonitzar la jornada comercial "Open Night" que es viu aquest divendres a la ciutat.

20:45 El nombre total de manifestants a la concentració dels CDR a Barcelona s'eleva a 10.000, segons fonts municipals.

20:41 PRIMÍCIA Torrent es decanta per desconvocar el ple d'investidura de Turull. Ciutadans, PSC i PP demanen al president de la cambra que no segueixi endavant amb la segona votació, prevista per aquest dissabte a les 11:30 hores. L'independentisme sospesa la celebració d'un acte de protesta pels empresonaments a la mateixa hora.

20:39 Milers de persones reclamen l'alliberament dels presos polítics a Sabadell: sentiment de neguit i indignació en una ciutat on hi viuen dos dels empresonats, Carme Forcadell i Jordi Cuixart.

20:35 El PSC assenyala que els exiliats han facilitat l'entrada a presó de dirigents independentistes. Els socialistes consideren "desproporcionada" la privació de llibertat dels encausats però demanen que s'acatin les decisions judicials.

20:30 Tallada la Gran Via de Barcelona perquè els manifestants han desbordat la Plaça Catalunya.

20:24 Granollers torna a sortir al carrer per reclamar la llibertat dels presos polítics. La plaça de la Porxada es torna a omplir amb crits en contra de la justícia espanyola.

20:25 VÍDEO Càrregues dels Mossos contra els manifestants a Barcelona. Tensió entre la policia catalana, que ha acordonat la zona, i les persones que s'han aplegat al carrer Mallorca cridats pels CDR.

20:21 Sílvia Bel, encarregada de llegir el manifest a la protesta de Plaça Catalunya, proclama: "Inquisidors i botxins, us mirem als ulls i us diem que no ens vencereu!", informa Pep Martí.

20:15 EN DIRECTE Els Mossos, que han estat ruixats amb pintura, avisen que intervindran si els manifestants no se separen de la línia policial que protegeix la delegació del govern espanyol a Barcelona https://t.co/J5cgmKvM7B pic.twitter.com/8Ynj0qf62f — NacióDigital (@naciodigital) 23 de març de 2018