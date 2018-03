VÍDEOS Crits de «Llibertat» al TNC quan Joel Joan informa que suspèn la funció

Teatre Nacional de Catalunya (TNC): "Llàgrimes als ulls i nus a la gola. Com diu en Joel Juan "estem de dol"" #LlibertatPresosPolítics pic.twitter.com/r7mWwhL1A5 — Llibertat.cat (@Llibertatcat) 23 de març de 2018

Avui al TNC no farem funció ni de Frankestein ni de Sol Solet amb solidaritat amb els nostres polítics empresonats. Hem de dir prou. S’estan vulnerant els drets humans. — Joel Joan (@JoelJoanJuve) 23 de març de 2018

Estava al TNC a punt de veure Frankenstein i aquesta és la reacció del públic al saber que l'obra s'anul·la! Pell de gallina! #LlibertatPresosPolítics 🎗️ pic.twitter.com/V0n8D6829g — LaiaMusach🎗️ (@LaiaMusach) 23 de març de 2018

El Teatre Nacional de Catalunya (TNC) i el Teatre Lliure han suspès les funcions previstes per aquest divendres de Frankenstein, Sol solet i El sistema solar per expressar el seu suport i solidaritat als polítics empresonats. Els membres de l'equip del muntatge Frankenstein, protagonitzat per Joel Joan, han sortit a l'escenari de la Sala Gran del TNC per explicar la raó que els ha dut a prendre aquesta decisió. "Avui estem de dol. No ens veiem en cor de fer la funció. Ens solidaritzem amb el dolor de les famílies de tota aquesta gent injustament empresonada", ha manifestat Joel Joan. El públic ha respost posant-se dempeus i cridant "Llibertat".Al Teatre Lliure, l'equip de l'espectacle El sistema solar ha llegit un manifest explicant perquè han decidit no representar la funció. "Un cop més la llibertat torna a estar en una profunda crisi. Cinc persones més han estat empresonades per les seves idees, com tantes més hi ha ara tancades per pensar diferent. Ja no es pot cantar, parlar, opinar sense por a la repressió", han afirmat.

