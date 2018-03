VÍDEOS Tallen la C-17, l'A-7 i l'N-340 contra la repressió de l'Estat

Una cinquantena de manifestants a l'A-7 a Tarragona Foto: Jonathan Oca

Diversos manifestants a la frontera a Puigcerdà Foto: Ivan Sanz

⚠️ També està tallada la C-17 a Parets del Vallès. pic.twitter.com/FPKcjA2R93 — CENSURAT NEWS (@MNAnoticies) 23 de març de 2018

VÍDEO L'A-7 continua tallada a Tarragona. Els Mossos intervenen per intentar dissipar la manifestació i reobrir la circulació https://t.co/JN4E1nwaNY pic.twitter.com/nqr95qFa11 — NacióTarragona (@naciotarragona) 23 de març de 2018

Una cinquantena de persones han tallat des de les deu de la nit l'A-7 a l'alçada de Tarragona per exigir l'alliberament dels presos polítics. Per la seva banda, els Mossos d'Esquadra han desplaçat una vintena d'efectius fins el lloc dels fets per reobrir la via, que ha estat reoberta. Aquesta protesta arriba després que e l jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena hagi decretat presó provisional sense fiança per a Jordi Turull, Dolors Bassa, Josep Rull, Raül Romeva i Carme Forcadell A banda, durant el vespre diversos manifestants també han bloquejat altres vies catalanes com la la C-17 a Parets del Vallès i la N-152 a la frontera entre França i Puigcerd à, la N-2 a Vilassar de Mar o la N-340 a l'Arboç i a Molins de Rei.A Tarragona una cinquantena de persones es troben concentrades a l'A-7. Els manifestants s'han assegut a terra en senyal de protesta. Pocs minuts abans de dos quarts de deu de la nit els Mossos d'Esquadra han creat un cordó policial amb l'objectiu de desallotjar la via que encara segueix tallada.Els ciutadans han exigit l'alliberament dels presos polítics i han escridassat els agents proferit-los càntics com "no us mereixeu la senyera que porteu".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)