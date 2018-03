La comissió de garanties estatal de Podem esmena la catalana i manté la candidatura de Domènech

El líder dels comuns, Xavier Domènech, presenta la seva candidatura a la secretaria general de Podem Catalunya Foto: Sara González

La Comissió de Garanties Democràtiques estatal de Podem ha decidit declarar nul·la la resolució de la comissió de garanties de Catalunya d'aquest dijous i en canvi acatar la que va emetre inicialment el comitè electoral de les primàries de Podem Catalunya. D'aquesta manera, es manté a la cursa cap a la secretaria general de la formació la candidatura de Xavier Domènech amb la llista "Amb tu, més Podem" L'òrgan estatal del partit considera que no li competeix a cap comissió de garanties revisar per via de recurs cap de les validacions dels comitès electorals. També valida la "participació legítima" de tots els que integren l'equip tècnic de Podem per tal que puguin integrar-se a les llistes.Així, la comissió de garanties estatal s'ha posicionat aquest divendres en contra de la decisió de la catalana, que va impugnar la candidatura de Domènech. L'òrgan concloïa que el líder dels "comuns" no podia aspirar a aquest càrrec per "incompatibilitat" i li demanava que retirés la seva candidatura."Ordenem al comitè electoral i a l'equip tècnic encarregat de l'organització de la III Assemblea Ciutadana de Catalunya que procedeixi a retirar les llistes de candidatura en les quals aparegui Xavier Domènech", resolia l'òrgan català. La comissió de garanties de Podem Catalunya s'havia pronunciat d'aquesta manera després de les impugnacions presentades per Celia Cánovas -que competeix amb Domènech per la secretaria general- i Lluís Romance. El comitè electoral de Podem va desestimar aquesta impugnació, però la comissió de garanties s'ha pronunciat.La comissió de garanties catalana sí que es veia competent per resoldre les impugnacions i contradeia les resolucions del comitè electoral. Aquest comitè va esgrimir a favor de Domènech que la incompatibilitat política ha de fer referència a organitzacions polítiques "l'acció pública o inconstitucional de les quals sigui divergent dels objectius polítics de Podem". En canvi, la comissió de garanties considera que "resulta evident que Podem no farà coalició amb una organització contrària als seus principis" de manera que entén els supòsits d'incompatiblitat al marge d'aquesta declaració de màxims.El comitè electoral també apel·la al dret a participació per decantar-se favorablement a "Amb tu, més Podem", però en canvi la comissió de garanties considerava que aquesta interpretació flexible és per als casos que no sigui clar aplicar el reglament de forma literal. En aquest sentit, garanties constata que Domènech és coordinador general dels "comuns" i veu "obvi" que, si el cens encara es manté obert, les bases de Catalunya en Comú poden "alterar de manera fraudulenta" el resultat de les primàries a favor del seu líder.Aquest era un dels principals arguments de Cánovas contra Domènech. La comissió de garanties també considerava que Domènech incomplia el supòsit d'incompatiblitat política per ser portaveu d'un altre partit partit, Catalunya en Comú. És a dir, concloïa, a diferència del comitè electoral, que la candidatura de Domènech vulnerava dos casos del reglament intern d'incompatiblitats (6a i 6d), els que al·legava la senadora i candidata Celia Cánovas.La comissió catalana recordava que incomplir el règim d'incompatiblitats pot ser una infracció contemplada als estatuts de Podem, cosa que podria suposa una infracció "molt greu susceptible de ser sancionada amb inhabilitació, suspensió, expulsió o sanció econòmica dependent del supòsit".

