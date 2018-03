La plaça de Vic es bolca amb Marta Rovira i els consellers empresonats

Cares llargues, a plaça Major. Foto: Albert Alemany

"Benvinguts a un dia trist, dolorós i horrorós". D'aquesta manera, el poeta vigatà Lluís Solà i Sala ha començat el seu discurs en una plaça Major plena de gom a gom. Cares tristes i de ràbia. Llàgrimes barrejades amb crits de "No esteu sols" o "Llibertat". Més de 15.000 s'han concentrat al nucli de Vic, segons informa la Guàrdia Urbana.Marta Rovira havia d'anar a declarar al Tribunal Suprem, però ha decidit marxar a l'exili. La secretària general d'ERC ha enviat una carta als militants en la qual argumenta per què ha emprés "el camí de l'exili" , una decisió per no "viure silenciada" que va prendre després que el dimecres es reunís amb el líder dels republicans, Oriol Junqueras, a Estremera."Volem un poble com els altres, amb la seva llengua i capacitat de decisió; que es respecti i es faci respectar", deia Solà Sala. "Aquesta situació és inhumana" perquè "no es respecta les persones, ni el seu lloc, ni la seva llengua". "Això sí que és un crim contra la humanitat perquè es menysprea la vida i la llibertat", deia el vigatà remarcat que "hem de mantenir la fermesa perquè allò que defensem és la vida".Joan Ballana i Maria Balasch, regidors d'ERC a Vic i amics de Rovira, i visiblement afectats pels fets de les últimes hores, han llegit la carta que ha enviat aquest matí. Abans, però, Ballana ha criticat l'actuació de la justícia espanyola: "Avui a Madrid, hem assistit a una autèntica carnisseria". "No s'entén tanta maldat", però, "l'anhelada república serà pacífica o no serà". El portaveu d'Esquerra ha clamat que "la ciutat es conjuri" perquè Marta Rovira -"la Marta de tots i totes"- i els altres exiliats i empresonats tornin a casa. "Els devem la llibertat", ha sentenciat Ballana.Per la seva banda, l'alcaldessa de Vic, Anna Erra, encarregada de donar la benvinguda, ha lamentat que "no hi som tots", ni la Marta ni el govern empresonat. En aquest sentit, ha remarcat que la vigatana, "que fugi de la justícia", "ens ha d'ajudar a internacionalitzar el problema que viu el poble català". "Ens volen escarmentar, però s'equivoquen; les idees no es poden empresonar", ha dit Erra, remarcant que "no els deixarem sols".A dalt l'escenari també hi havia la parella de Marta Rovira, Raül Presseguer. A la plaça també hi havia alcaldes i regidors d'altres municipis (Manlleu, Sant Vicenç de Voltregà, Sant Pere de Torelló, Sant Julià de Vilatorta, etc).Finalment, els representants d'ANC, Òmnium i CDR de Vic han llegit un manifest. També s'hi han apuntat els representants de la Coordinadora d'Advocats de Catalunya. L'acte ha acabat amb un emotiu cant d'Els Segadors, abans han entonat l'Estaca, Torna Serrallonga i L'emigrant.

