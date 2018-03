Puigdemont avisa l'Estat: «No ens deixarem humiliar»

📑 [Comunicat]



No és el moment de rendició sinó de fermesa, convicció i dignitat. Al servei de Catalunya i al servei de la llibertat. pic.twitter.com/jtLoQjrFVV — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 23 de març de 2018

Reunió d'urgència aquest vespre amb els consellers per analitzar la nova ofensiva contra tots els qui defensem el dret dels catalans a decidir el seu futur. — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 23 de març de 2018

L'oficina del Govern legítim ha emès aquest divendres al vespre un comunicat en el qual avisen l'Estat que els catalans no es deixaran "sotmetre" després dels empresonaments de Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa, Carme Forcadell i Raül Romeva. "No ens deixarem humiliar. tenim polítics honestos i honrats a la presó i a l'exili. Més que mai és el moment del compromís, de la unitat, de persistir. Fins i tot de conjurar-se. Al servei de Catalunya i al servei de la llibertat", recalca el document, signat per Carles Puigdemont, el president de la Generalitat a l'exili.Els membres del Govern legítim sostenen que a Europa "cada vegada més gent i més institucions s'alarmen per la via autoritària de l'Estat. "A Europa i a Catalunya tothom sap que la solució ha de ser política. També a Espanya ho està veient cada vegada més gent. I nosaltres continuarem impulsant aquesta crida pel diàleg, per la política, per la democràcia", destaca el text.Puigdemont ha convocat aquest vespre una reunió d'urgència dels consellers legítims per tal d'avaluar la situació oberta a Catalunya arran dels empresonaments de cinc dirigents independentistes. Així ho ha anunciat el dirigent de JxCat a través Twitter.Des de fa unes setmanes, el president a l'exili ha posat en marxa la Casa de la República a Waterloo, finançada amb fons privats, i des de la qual Puigdemont manté contactes amb la resta de consellers. El president ha passat tota la setmana centrat en la internacionalització de la causa catalana en un fòrum de drets humans a Ginebra i, després, ha visitat el parlament de Finlàndia.

