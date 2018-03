Reunió d'urgència del Govern a l'exili pels nous empresonaments

01/01/1970

El candidat a la presidència, que viatja aquesta nit cap a Madrid per declarar demà al Suprem, apel·la a la CUP, que no es mou de l'abstenció, per arribar a un acord: "La gent demana unitat" | Dissabte hi ha prevista una segona votació en la qual no està garantida la presència de Turull, a qui Llarena podria empresonar si és encausat per rebel·lió