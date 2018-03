Torrent es decanta per desconvocar la votació sobre Turull

Solicitamos al Presidente del Parlament la suspensión del pleno de mañana. El único motivo para mantenerlo sin candidato es aumentar la confrontación social y el choque institucional. Necesitamos 'seny' y un Gobierno que respete las leyes y a todos los catalanes — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) 23 de març de 2018

El president del Parlament, Roger Torrent, es decanta per desconvocar la segona votació del ple d'investidura de Jordi Turull, segons diverses fonts consultades per. Una de les opcions que hi ha damunt la taula és la celebració d'un acte a la mateixa cambra que escenifiqui unitat del sobiranisme davant la nova tanda d'empresonaments protagonitzades pel jutge Pablo Llarena, del Tribunal Suprem, que ha enviat a Estremera i Alcalá Meco cinc líders independentistes Turull, Carme Forcadell, Josep Rull, Dolors Bassa i Raül Romeva . Formalment el ple continua convocat però no està clar que es faci la votació. Torrent farà una declaració "en defensa dels principis democràtics i dels drets civils i polítics".Ciutadans, PSC i PP li havien demanat explícitament al president de la cambra que desconvoqués el ple que havia de celebrar-se a partir de les 11.30 de demà. "No s'ha de convertir en un espectacle", ha assenyalat Xavier García Albiol, encara líder del PP a la cambra catalana. "L'únic motiu per mantenir-lo [el ple] és augmentar la confrontació social i el xoc institucional", ha carregat Inés Arrimadas, cap de files de Ciutadans, que ha demanat la formació d'un Govern que "respecti les lleis i tots els catalans".La posició de Torrent, procliu a descartar la votació, contrasta amb la voluntat de Turull. El candidat a la presidència de la Generalitat, segons ha explicat el seu advocat, Jordi Pina, ha demanat que la votació segueixi endavant encara que ell no hi sigui -aquesta nit ja la passarà a Estremera-. "Em demana que m'adreci a tots els diputats per tal que li facin confiança", ha destacat l'advocat del candidat, Jordi Pina, a la sortida del Tribunal Suprem. Encara que la votació es mantingués, és improbable que fos escollit.Això és així perquè la CUP, malgrat el processament per rebel·lió, no tenia intenció de canviar el criteri exhibit ahir dijous, quan la seva abstenció va impedir que Turull fos investit. El ple, de fet, va tenir un regust de final d'etapa, amb el candidat pensant que al cap d'unes hores havia de declarar davant del Suprem.

