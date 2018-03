El PSC assenyala que els exiliats han facilitat l'entrada a presó de dirigents independentistes

"El fet que algunes de les persones encausades hagin defugit l'acció de la justícia pot explicar la decisió judicial que hem conegut avui". Així dona a entendre el PSC a través d'un comunicat que els dirigents exiliats han acabat perjudicant els líders independentistes que aquest divendres ingressaran a la presó per ordre del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena.Tot i que consideren "desproporcionades" les mesures cautelars que impliquen presó per als processats, els socialistes insisteixen que "en un Estat de dret amb separació de poders" com, al seu judici, és Espanya, "cal acatar les decisions judicials que poden ser criticades, com tota decisió dels poders de l'Estat democràtic".El partit liderat per Miquel Iceta és un dels que, juntament amb Ciutadans i PP, han demanat formalment al president del Parlament, Roger Torrent, que desconvoqui el ple d'investidura d'aquest dissabte en la qual s'havia d'afrontar la segona volta de la votació sobre la candidatura de Turull. Els socialistes demanen també que Torrent obri dilluns una nova ronda de contactes per escollir un nou aspirant a la presidència de la Generalitat.El comunicat del PSC també insisteix que des de l'inici de la legislatura han defensat "la conveniència de no atorgar" responsabilitats de govern a persones afectades per processos judicials.

