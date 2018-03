VÍDEOS 35 ferits en les càrregues dels Mossos contra els manifestants a Barcelona

VÍDEO Tensió entre els Mossos d'Esquadra i els @CDRCatOficial davant la delegació del govern espanyol a Barcelona https://t.co/J5cgmKvM7B pic.twitter.com/Pv62e4aULG — NacióDigital (@naciodigital) 23 de març de 2018

EN DIRECTE Els voltants de la delegació del govern espanyol continua sent el punt de màxima tensió entre els Mossos d'Esquadra i els manifestants: noves càrregues dels agents de la policia catalana https://t.co/cEks56HfIR pic.twitter.com/NYYhrAnhWA — NacióPolítica (@naciopolitica) 23 de març de 2018

Balanç final del #SEM a la zona de Pau Clarís-Llúria: 35 persones ateses de caràcter lleu i menys greu (2), principalment per contusions, 15 de les quals van requerir trasllat — SEM. Generalitat (@semgencat) 24 de març de 2018

Nombrosos agents dels Mossos impedeixen l'arribada a la delegació del govern espanyol a Barcelona i els manifestants clamen: "Volem passar!" https://t.co/cEks56HfIR pic.twitter.com/jPrsthwrbN — NacióPolítica (@naciopolitica) 23 de març de 2018

Unes 10.000 persones, segons l'ajuntament de Barcelona, s'han manifestat aquest vespre a la capital catalana, després de l'empresonament de Jordi Turull, Carme Forcadell, Josep Rull, Dolors Bassa i Raül Romeva . Els comitès de defensa de la República (CDR) han sortit al carrer davant dels nous esdeveniments i s'han fet mobilitzacions al llarg de tota la tarda a les places dels ajuntaments de totes les poblacions catalanes i a Plaça Catalunya, a Barcelona. Les entitats sobiranistes han cridat la ciutadania a tornar a omplir els carrers i han focalitzat les concentraciones a les portes de les delegacions i subdelegacions del govern espanyol arreu de Catalunya.Ha estat al carrer Mallorca de Barcelona, fins on s'han desplaçat més d'un miler de persones, on s'han viscut moments de tensió entre els manifestants i els Mossos d'Esquadra, que han acordonat la zona. Els agents de la policia catalana han advertit als activistes que no s'apropessin al control policial i, quan aquests han sobrepassat els límits, els Mossos han carregat a cops de porra.La tensió ha anat creixent mentre avançava el vespre, ja que els manifestants que estaven a la plaça de Catalunya han anat desplaçant-se cap a la delegació del govern espanyol, on un nombrós nombre d'agents dels Mossos ha carregat en diverses ocasions contra les persones que reclamaven arribar fins a l'edificació de la institució. De fet, segons el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), hi ha hagut un total de 35 ferits, principalment per contusions: 35 persones ateses de caràcter lleu i menys greu (2), i 15 d'elles van requerir trasllat.Els concentrats han focalitzat en la policia catalana diversos crits pel fet d'estar protegint l'edifici estatal. Els han acusat de "botiflers" i els han recordat que el seu conseller, el d'Interior, està a la presó.

