La justícia espanyola ho fa tot per aniquilar el procés

Espanya ageganta cada minut que passa la vergonya d' uns polítics espanyols que no volen negociar rés perquè ens volen agenollats als seus peus.

La justícia espanyola juga amb els polítics catalans, suposo que a dictat de Moncloa o Zarzuela.

No reconec aquesta justícia, ens poden empresonar però ha deixat de ser justa.

Potser que els pugessin encausar de desobeir el TC, però rés més, perquè tot i que va ser un intent de fer república, sembla que no va ser més que un joc de nens, perquè no sospitar que l' estat espanyol ens la té jurada als catalans, no es pecar d' innocents, es pecar de rucs.

Ara ja sabem que per salvar l' insalvable, Espanya, i no ho dic que sigui per culpa dels catalans, no. Serà per culpa d' uns polítics corruptes i deliquents, que ni han après rés, i que tindran la barra de tornar a jugar amb els pobres, perquè senzillament els hi surt de franc. Roben i no passa rés, ningú va a la presó. Tenen el país controlat per terra, mar i aire. I els catalanets al mig de tot a rebre, fins que ens afartem.

VISCA CATALUNYA LLIURE.