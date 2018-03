«Units contra la repressió:» l'independentisme torna a les places

EN DIRECTE Els @CDRCatOficial tallen a la Diagonal en la intersecció amb el Passeig de Gràcia de Barcelona i criden "llibertat presos polítics" https://t.co/Zs9KiWvSNl pic.twitter.com/8DKVRMV7LJ — NacióPolítica (@naciopolitica) 23 de març de 2018

Milers de persones es manifesten arreu del país després de la nova tanda d'empresonaments empresa pel Tribunal Suprem. La Plaça Catalunya ha estat l'epicentre de la mobilització a Barcelona, que també s'ha desplegat davant de la seu de la delegació del govern espanyol a Catalunya -enmig d'escenes de tensió per l'acció dels Mossos- i en diverses poblacions catalanes, com ara la Plaça Major de Vic.A partir de mitja tarda, unes 2.000 persones han tallat la Diagonal després de l'empresonament de Jordi Turull, Carme Forcadell, Josep Rull, Dolors Bassa i Raül Romeva . Els comitès de defensa de la República (CDR) han sortit al carrer davant dels nous esdeveniments i es preveuen mobilitzacions al llarg de tota la tarda a les places dels ajuntaments de totes les poblacions catalanes i a Plaça Catalunya, a Barcelona. Les entitats sobiranistes han cridat la ciutadania a tornar a omplir els carrers i han focalitzat les concentraciones a les portes de les delegacions i subdelegacions del govern espanyol arreu de Catalunya.Els cinc dirigents sobiranistes als quals Pablo Llarena estan processats per rebel·lió, segons el jutge Pablo Llarena, que detalla en una interlocutòria de 70 pàgines com el sobiranisme "sabia" que acabaria fent servir la "força" per aconseguir els seus objectius. La mobilització ha estat, de nou, la resposta.A la concentració s'han sentit molts crits que aposten per la vaga general, però també n'hi ha que volen anar més enllà i demanen una vaga indefinida o altres accions, com ara afectar l'economia. Els centenars de manifestants, equipats amb estelades i tot tipus de pancartes amb missatges reivindicatius, han cremat fotografies del rei Felip VI, i del monarca Joan Carles I amb Franco. L'acció s'ha dut a terme en mig d'un crespó groc dibuixat a l'asfalt, tal com es pot veure en el següent vídeo.La munió de gent s'ha desplaçat fins al carrer Mallorca, davant la seu de la delegació del govern espanyol, on els Mossos d'Esquadra han instal·lat un cordó. Els manifestants han entonat consignes contra les forces d'ocupació i han exigit que els representants de les institucions estatals abandonin Catalunya.Aquest punt s'ha convertit en el més calent del vespre, on els agents de la policia catalana ha carregat diverses vegades contra els manifestants. Tot seguit, recull de vídeos deon s'aprecia la forta tensió entre els assistents a la concentració i els Mossos, que han estat esquitxats amb pintura.

