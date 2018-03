El Suprem ordena la detenció de Rovira, Puigdemont, Comín, Serret, Puig i Ponsatí

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha dictat una ordre de detenció internacional de la secretària general d'ERC, Marta Rovira, i ha reactivat la de Carles Puigdemont, Toni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig i Clara Ponsatí. El Suprem ha pres la decisió després que ho hagin sol·licitat tant la Fiscalia com el partit d'ultradreta Vox, que exerceix d'acusació popular.L'única dirigent per la qual no s'ha adoptat aquesta ordre és Anna Gabriel, que està a Suïssa, i a qui s'atribueix un delicte de desobediència, menys castigat penalment que la rebel·lió.La número dos d'ERC estava citada a les 10.30 hores d'aquest divendres juntament amb la resta de dirigents que Llarena ha enviat a presó argumentant que hi havia risc de fuga i de reiteració delictiva. Amb tot, la dirigent independentista ha comunicat per carta la seva intenció de no assistir i marxar a l'exili.Per una altra banda, el jutge reactiva les euroordres i les ordres d'arrest internacional que havia dictat l'Audiència Nacional contra Puigdemont i els seus exconsellers Clara Ponsatí, Lluís Puig, Toni Comín i Meritxell Serret, que van exiliar-se a Bèlgica a finals del passat mes d'octubre. Llarena va desactivar-les poc després d'assumir la causa per rebel·lió, sedició i malversació en veure el risc de rebre un revés de la justícia belga i considerar que tots ells podrien ser extraditats per delictes molt menors als quals se'ls atribueix.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)