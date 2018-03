«Ho hem aconseguit!»: així es vanagloria Vox de la decisió de Llarena

Dolors Bassa, Raül Romeva i Carme Forcadell, al Suprem Foto: Dolors Bassa, Tribunal Suprem, Raül Romeva, Carme Forcadell

👌👌👌👌👌Ahora están donde tenían que estar, donde están todos los delincuentes: En la cárcel.



Orgulloso de la labor de este equipo que hoy representa la acusación del pueblo español contra los golpistas.🇪🇸 pic.twitter.com/LxdanmZUTi — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) 23 de març de 2018

El Tribunal Suprem ha enviat de nou a presó Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa i Carme Forcadell. La decisió s'ha fet pública poc després de les sis de la tarda, hores després que el jutge Pablo Llarena ordenés processar per rebel·lió els cinc empresonats i vuit líders independentistes més. El jutge ha decretat presó provisional sense fiança per a tots ells, que avui mateix dormiran a la presó. La Guàrdia Civil traslladarà Turull, Rull i Romeva a Estremera, i Bassa i Forcadell a Alcalá-Meco.Des del Suprem, els processats es traslladen al calabós de l'Audiència Nacional, des d'on s'ha de tramitar el registre penitenciari i dividir-los vehicles pel seu trasllat a les dues presons. Els arguments del jutge per enviar-los a la presó són que hi ha risc de reiteració delictiva i risc de fuga, dos elements derivats del delicte de rebel·lió pel qual s'ha processat fins a 13 dirigents independentistes.Al cap de pocs minuts de la decisió de Llarena, l'acusació particular del cas, la formació Vox, ha fet una piulada congratulant-se de l'empresonament dels polítics catalans. "Ho hem aconseguit!", han exclamat amb una piulada on afegeixen una bandera espanyola, el senyal de la victòria i un megàfon. També hi adjunten una imatge de Javier Ortega encaixant la mà amb un membre de la formació.A banda d'aquest tuit des del compte oficial del partit d'ultradreta, el seu president, Santiago Abascal també s'ha vanagloriat de la feina del seu equip. "Ara són on havien d'estar, on estan tots els delinqüents: a la presó", apunta, abans de mostrar-se "orgullós de la feina d'aquest equip que avui representa l'acusació del poble espanyol contra els colpistes".

