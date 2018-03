Turull demana ser investit president malgrat l'empresonament

L'advocat de Jordi Turull, Jordi Pina, ha demanat en nom seu que es mantingui el ple d'investidura previst per demà i que els parlamentaris el votin per ser investit com a president de la Generalitat per raons de "dignitat" davant la "injustícia" del seu empresonament."Em demana que m'adreci a tots els diputats per tal que li facin confiança", ha destacat Pina a la sortida del Tribunal Suprem. Turull ha estat enviat a la presó per part del jutge Pablo Llarena , que l'ha processat per rebel·lió. Carme Forcadell, Josep Rull, Dolors Bassa i Raül Romeva també entraran a la presó en les properes hores.El ple d'investidura de demà, que és la segona votació després de l'intent frustrat d'ahir a la tarda , no genera unanimitat. Xavier García Albiol, encara líder del PP al Parlament, ha demanat la desconvocatòria per tal que no es converteixi en un "espectacle", mentre que Xavier Domènech, líder de Catalunya en Comú Podem, tampoc veu que es donin les "condicions" per mantenir-lo, però s'ha posat a la disposició de Torrent per qualsevol decisió que calgui prendre.

