ERC crida a manifestar-se «de forma pacífica, democràtica, massiva i transversal»

ERC crida a manifestar-se pels drets civils i polítics i avisa que els empresonaments i exilis no frenaran la feina del partit en favor de la independència. Ho ha asseverat aquest divendres a la tarda el recent nomenat adjunt a la presidència d'ERC , Pere Aragonès, que ha llegit una declaració política davant la direcció i el grup parlamentari del partit, com a mostra d'unitat davant la repressió de l'Estat.Just després que es fes efectiu l'empresonament dels consellers d'ERC Raül Romeva i Dolors Bassa, l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell , a banda dels dirigents del PDECat Jordi Turull i Josep Rull, i hores després de l'exili de la secretària general, Marta Rovira , Aragonès ha denunciat "la vulneració dels drets i les llibertats polítiques" per part de l'Estat. Així mateix, ha fet una crida "als demòcrates de Catalunya, als demòcrates dels Països Catalans i de la resta de nacions de l'estat espanyol i també d'Europa" per tal de mobilitzar-se "de forma pacífica, democràtica, massiva i transversal en defensa dels drets civils i polítics".Així mateix, s'ha compromès a "continuar sumant voluntats a favor de la proposta republicana, des de la voluntat de diàleg però des de la més ferma de les conviccions" i s'ha conjurat per "cohesionar encara més aquesta societat i el país". "I la millor manera de fer-ho és enfortir el nostre partit", ha conclòs, i ha obert "de bat a bat" les portes d'ERC "a totes aquelles persones que" volen "defensar de manera activa" els principis de llibertat, fraternitat i igualtat d'oportunitats".Iguelment, els republicans han reivindicat Junqueras com a president del partit i a Rovira com a secretària general i han asseverat que "la defensa de la independència de Catalunya i dels valors republicans no només és legítima i està emparada pel dret de llibertat ideològica i participació política, sinó que avui a més, emergeix com la proposta política necessària per aturar la retallada de drets i llibertats". L'atac a aquestes idees, subratllen, no és només cap als independentistes, "sinó que és també un atac al conjunt de drets i llibertats polítiques a la que tots els demòcrates" han "de respondre".Una resposta que volen "sempre de forma pacífica, cívica i transversal", però per a la qual també apel·len "als demòcrates d'Espanya per a que defensin els drets i llibertats, la separació de poders i la fi de l'arbitrarietat". I és, que fent paral·lelismes amb els temps del franquisme que també va patir ERC, Aragonès ha denunciat "la persecució política d'un Estat que no vol resoldre les diferències polítiques a les urnes sinó que utilitza de forma arbitrària els poders de l'Estat per combatre idees i persones"."És un cop dur, no ens n'amaguem. Enfadem-nos, indignem-nos, plorem. Fem-ho, hi tenim tot el dret. Però fem-ho ràpid i aixequem-nos. Tornem-hi amb més ganes, més forts, més ferms, més determinats. Tornem-hi cívicament i pacífica. Convertim la ràbia en força. Ho farem per tots ells", ha clamat el dirigent d'ERC, que ha afirmat que la formació, "davant d'eventualitats com les d'aquests darrers dies, s'ha preparat per garantir no només la continuïtat de l'activitat del partit, sinó per reforçar-se davant d'aquestes adversitats".Finalment, la declaració també urgeix a "recuperar amb la màxima celeritat possible" les institucions i "acabar amb l'aplicació de l'article 155 com a pas imprescindible, encara que no suficient, per complir amb la voluntat majoritària del poble de Catalunya expressada democràticament".

