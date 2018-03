El sobiranisme fa pinya i l'unionisme dispara: allau de reaccions davant els empresonaments

Jordi Turull, aquest migdia abans de tornar al Suprem Foto: ACN

El dia que l'ONU (@UN) exigeix a Espanya que respecti els drets de Jordi Sánchez (@jordialapreso) el jutge envia a la presó 5 dels nostres companys per les seves idees i el seu compromís. L'Estat espanyol antidemocràtic és una vergonya per a Europa.#LlibertatPresosPolítics 🎗 — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 23 de març de 2018

Que la ràbia que sentim es faci visible. Prou. Sortim. Marxem. — Mireia Boya Busquet (@yeyaboya) 23 de març de 2018

Es indecente que mientras los corruptos disfrutan de la más escandalosa impunidad, dirigentes catalanes vayan a la cárcel o se exilien. Queremos a Catalunya en una España fraterna. El conflicto catalán se debe resolver políticamente, con diálogo y escucha, no a la fuerza — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 23 de març de 2018

Una vez conocido que @jorditurull no podrá asistir al Pleno de investidura de mañana, acabo de enviar una carta al Presidente del @parlamentcat para que proceda a la desconvocatoria del mismo de acuerdo al art. 4 de la Ley 13/2008 — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 23 de març de 2018

La fuga de Marta Rovira para huir de la Justicia provoca la prisión preventiva por riesgo de fuga a los ex consejeros del gobierno golpista de Puigdemont. https://t.co/2meenFMJzB — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 23 de març de 2018

No deseo a nadie cárcel ni auto-exilio. Pero lo de que el Procés ha sido infantiloide se confirma: los adultos piensan en las consecuencias de sus actos. Y las asumen. Los niños ponen cara de sorpresa ante obviedades: el fuego quema, los alfileres pinchan. Y en España hay Ley — Ignasi Guardans (@iguardans) 23 de març de 2018

























La decisió del jutge del tribunal Suprem Pablo Llarena de tornar a empresonar Jordi Turull, Josep Rull, Carme Forcadell, Dolors Bassa i Raül Romeva, que era esperada, ha caigut com una llosa sobre la societat catalana. El jutge ha argumentat risc de fuga i reiteració delictiva. Ja han començat a conèixer-se les primeres reaccions. Mentre les forces sobiranistes i els comuns han mostrat el seu rebuig absolut a la decisió del magistrat, els dirigents unionistes aplaudeixen Llarena i la repressió.Una de les primeres reaccions ha estat la del president Carles Puigdemont, qui des d'Hèlsinki, on està per assistir a un acte a la universitat de la capital finlandesa, ha escrit que la decisió del jutge d'empresonat Turull i els altres exmembres del Govern es produeix just el mateix dia que l'ONU ha reclamat a l'estat espanyol que preservi els drets polítics de Jordi Sànchez, qualificant Espanya de "vergonya per a Europa".La portaveu del PDECat, Maria Senserrich, ha qualificat d'"injustícia" la decisió del jutge Pablo Llarena de decretar l'ingrés a presó de Turull, Rull, Romeva, Forcadell i Bassa. Senserrich ha afmès que "avui és un dia trist" i ha argumentat que l'únic que han fet els dirigents empresonats és "apel·lar al diàleg" i mai a la violència. Senserrich ha apel·lat a "la serenor, la fermesa, volem que la gent sàpiga que malgrat la injustícia, cal seguir sent un moviment cívic, pacífic i amb voluntat de suma".En nom d'ERC, Pere Aragonès, ha llegit un comunicat en què s'afirma: "Rebutgem la persecució ideològica i política" davant la persecució que expressa la decisió del Tribunal Suprem. "No ens rendirem", ha proclamat Aragonès. Denuncia la "tergiversació" dels fets produïts a la tardor per forçar l'acusació de rebel·lió i fa una "crida als demòcrates de l'estat espanyol i d'Europa" a "la protesta i mobilització pacífica". ERC apel·la especialment als demòcrates espanyols per afegir-se a la lluita contra l'arbitrarietat. "Avui és un cop dur per tots nosaltres", ha llegit Aragonès, per afegir tot seguit que cal "convertir la ràbia en força".La CUP ha emès un comunicat en què mostra "els eu frontal rebuig per l'empresonament" i "expressa la seva solidaritat amb les persones empresonades, les seves famílies i amb Esquerra Republicana i el PDECat". Segons la CUP, l'estat espanyol es torna a mostrar com un estat autoritari", que vol "guanyar als jutjats el que perden a les eleccions". La CUP fa una crida a la mobilització i a donar suport "a totes els accions de denúncia de la repressió espanyola".L'exdiputada de la CUP Mireia Boya, portaveu del consel polític de la formació anticapitalista, ha estat molt explícita En un tuit, ha escrit: "Prou. Sortim. Marxem".Xavier Domènech, en nom del grup En Comú Podem, ha qualificat la decisió de Llarena d'"inacceptable" i l'ha situat en un context de regressió de les llibertats a l'Estat. Ha reclamat una acció "transversal" i "molt àmplia" de totes les forces democràtiques. Pablo Iglesias, el seu referent estatal, ha demanat resoldre "políticament" el conflicte català, sense ús de la força.Des del bloc unionista, el president del Partit Popular català, Xavier García Albiol, ha estat dels primers a reaccionar. Ha comunicat en un tuit, amb un cert sarcasme, que, "un cop sabut que Turull no podrà assistir al ple", ha enviat una carta a Roger Torrent demanat la suspensió del ple de demà. que El dirigent popularDes de Ciutadans, Albert Rivera justifica Llarena i dona la culpa de la decisió del Suprem a Marta Rovira per haver marxat a l'exili. Segons el líder unionista, la "fuga" de la secretària general d'Esquerra és el que ha "provocat" la presó preventiva.Des de la dreta, un dels nets de Francesc Cambó, l'exdiputat de CiU Ignasi Guardans ha donat la raó a la decisió de Llarena des dels eu compte de tuit. Guardans, que va abandonar Convergència quan el partit va emprendre l'estratègia sobiranista, critica el suposat "infantilisme" dels líders independentistes i assegura que "a Espanya hi ha llei".

