VÍDEO Un globus xoca amb una casa de la plaça de Vic

Desenes de globus aerostàtics surten a volar per aquest Mercat del Ram . Un element fonamental de la fira vigatana que es repeteix any rere any. Les condicions meteorològiques per volar són fonamentals, i aquest divendres a la tarda un d'aquesta ha patit un accident xocant amb una de les cases de la plaça Major de Vic. Tal com es pot veure en les imatges, s'ha enganxat amb la xemeneia s'ha esparracat una mica. Sortosament no hi ha hagut ferits.En el tradicional concurs -de diumenge al matí- hi participaran globus d'arreu de Catalunya i Espanya, i també hi ha un pilot nord-americà i un d'argentí. El XXXV International Mercat del Ram Balloon Trophy consisteix a sortir de diferents punts de la plana de Vic i el guanyador és el que s'apropa més al campanar de Vic.

Els globus, aquest dijous al matí a la plaça Foto: Albert Alemany

