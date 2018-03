Set noies investigades per tallar els FGC a Sant Cugat durant la vaga feminista

El Comitè de Vaga del 8 de març a Sant Cugat del Vallès denuncia que els Mossos d'Esquadra estan investigant set dones per haver tallat les vies dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) durant la jornada de protesta. Asseguren que la policia va identificar-les aquell mateix dia i que la setmana passada les van cridar a comissaria on van acollir-se al seu dret de no declarar.

Les afectades consideren la mesura "desproporcionada" i adverteixen que es tracta d'una "acció legítima" que s'emmarcava en una jornada de mobilitzacions arreu del país. En aquest sentit, recorden que també es van fer actes similars en altres punts del territori sense que els agents identifiquessin les autores.En una roda de premsa davant l'estació de FGC, aquest divendres una seixantena de dones denuncien els fets i titllen les set identificacions que es van dur a terme el 8 de març a la ciutat de "desproporcionades". La portaveu del Comitè de Vaga del 8 de març a la localitat, Clàudia Pla – Narbona, ha explicat que "l'acció de tallar les vies es va fer com es podria haver fet un altra" i ha defensat la "legitimitat" d'aquesta eina "en un context de vaga general feminista per reivindicar totes les discriminacions que pateixen les dones tant a la llar, com a la feina".El fet de ser una mobilització protagonitzada pel sector femení va fer que per a certs estaments la protesta no estigués tant justificada com d'altres. "El discurs feminista que hi havia darrera potser era més complex d'entendre, però aquesta vaga era tant legítima com ho pot ser la que es fa l'1 de maig", ha asseverat.Tot i que es van acollir al dret de no declarar, afirmen que la investigació segueix oberta i que estan a l'espera de saber en quina direcció evolucionarà el procés.

