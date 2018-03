El MOT reprèn el seu programa a Olot després de l'exitós pas per Girona

La cinquena edició del MOT. Festival de literatura Girona-Olot ha reprès aquest dijous el fil del seu programa, després de passar amb gran èxit d’ocupació per Girona els passats 15, 16 i 17 de març. De nou centrat sota l’eix temàtic vertebrador “Literatura encarnada”, el festival donarà la paraula encara a autors de renom, l’obra dels quals parteix de les pròpies vivències i de la relació amb l’entorn que els envolta.La d’Olot és ja la darrera parada d’aquesta l’edició del MOT, que conclourà el dissabte 24 de març, amb la intervenció destacada de l’escriptor de Kènia Ngugi Wa Thiong’o, acompanyat per Salem Zenia i el comissari de l’edició d’enguany del festival, Josep Ramoneda., Olot ha encetat la seva programació amb la conversa titulada “Literatura i malestar” (18 hores) entre Mar Bosch, Vincenç Pagès, Xevi Sala i Valèria Gaillard, seguida del diàleg “Escriure en el món postsoviètic” (20 hores), que no ha pogut comptar amb la presència de Mircea Cartarescu, per motius personals de l'autor. En el seu lloc, la conversa ha estat protagonitzada per l'escriptor albanès Bashkim Shehu, com estava previst, i Josep Ramoneda, comissari de l'edició 2018 del festival. Aniol Rafel (Edicions del Periscopi) ha donat la sortida al diàleg amb una breu intervenció en la qual ha explorat la figura i obra de Mircea Cartarescu., una desena d’autors ens parlaran de temes d’actualitat com l’aporofòbia (Luis Sepúlveda i Anna Ballbona, 18 hores); el descobriment de l’orientació sexual (Luisgé Martín i Bel Olid) i la lluita per la llibertat amb el diàleg “Les persones i les regles” protagonitzada per l’escriptor turc Hakan Gunday i el periodista de guerra anglès John Carlin., tindrà lloc al migdia el ver-MOT (bar Líquid), que versarà sobre el periodisme de guerra, amb els periodistes Bru Rovira, Plàcid Garcia-Planas i John Carlin, conduïts per Carme Colomina. Al vespre, se succeiran les converses “Literatura encarnada i cultura digital” amb Belén Gopegui i Enric Puig Punyet (18 hores) i “La literatura com a memòria col·lectiva” amb Ngugi Wa Thiong’o, Salem Zenia i Josep Ramoneda. El festival s’acomiadarà fins l’any vinent amb un recital il·lustrat a mans de l’artista Joma, que desplegarà sobre un llenç blanc la seva visió del concepte literatura encarnada, amb música interpretada en directe per Miquel Jordà i la veu de Sílvia Bel.El MOT 2018 a Olot, també ofereix l’espectacle de teatre familiar Quatre quarts a càrrec de Rodamons Serveis Culturals, dissabte 24 a les 11 hores a la plaça del Puig del Roser . Totes les activitats seran gratuïtes i tindran lloc a la sala El Torín de la ciutat (el ver-MOT, al bar Líquid), a excepció de l’obra Mos maiorum (el costum dels avantpassats), de pagament.

