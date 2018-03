Rajoy, sobre Rovira: «Quan la justícia ens crida, hem de comparèixer»

Espanya esta en una regressio democratica mes que preocupant, es una estat dictatorial pur i dur. Vinc de passar un temps a l'oest d'Africa i no hi ha diferencia en els tipus de democracia d'aquells paisos o la d'Espanya. Aquests paisos que he mencionat, igual que Espanya, no tenen cultura democratica de cap mena, actualment estem igual que a l'edat mitjana quan hi havia la inquisicio i s'actua d'aquesta manera davant l'Independentisme. Tampoc diu gaire d'Europa, donant llicons de democracia a la resta del mon i amb un pais corrupte, salvatge i dictatorial dintre les seves fronteres. Visc a la Gran Bretanya i sempre dic el mateix, no sabeu la sort que teniu de tenir democracia....