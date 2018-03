La Fiscalia demana una ordre de cerca i captura per a tots els exiliats

La Fiscalia ha demanat per a Marta Rovira i la resta d'exiliats una ordre de cerca i captura internacional, aquest divendres a la vistilla que s'està realitzant al Tribunal Suprem. Aquesta petició, doncs, es fa extensiva a tots els polítics que actualment es troben fora de l'estat espanyol, entre ells Carles Puigdemont i Anna Gabriel.La secretària general d'ERC va deixar l'escó aquest dijous i, per sorpresa de molts, aquest divendres ha anunciat a través d'una carta a la militància, que també havia marxat a l'estranger. Aquesta ha estat la via triada per Rovira per "no viure silenciada" i "recuperar la seva veu política".D'aquesta manera, Rovira se suma a la llista de dirigents que estan a l'exili i que, per tant, han decidit plantar el Suprem, davant de la possibilitat de ser empresonats. Aquests son Carles Puigdemont -processat per un delicte de rebel·lió i un altre de malversació-, Anna Gabriel -processada per desobediència-, Toni Comín -processat per rebel·lió i malversació-, Meritxell Serret -processada per desobediència i malversació-, Clara Ponsatí -per rebel·lió i malversació- i Lluís Puig -processat per desobediència i malversació-.Tots ells, a excepció encara de Rovira, tenen una ordre de detenció estatal. De moment, però, no tenen acumulen de detenció europees, com sí que en van tenir en un primer moment els membres del Govern. El mes de desembre passat, però, el jutge Llarena va retirar l'euroordre de detenció, argumentant que desistia de la col·laboració de la justícia belga perquè no volia que aquesta decidís sobre la situació de Puigdemont i els altres quatre consellers destituïts.

