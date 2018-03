FOTOS Les imatges que desmenteixen Llarena: el 20-S no van actuar només «dos mossos»

Els mossos durant la protesta per l'entrada de l'a Guàrdia Civil al Departament d'Economia. Foto: Adrià Costa

Els mossos durant la protesta per l'entrada de l'a Guàrdia Civil al Departament d'Economia. Foto: Adrià Costa

Els mossos durant la protesta per l'entrada de l'a Guàrdia Civil al Departament d'Economia. Foto: Adrià Costa

Els mossos durant la protesta per l'entrada de l'a Guàrdia Civil al Departament d'Economia. Foto: Adrià Costa

Processats per rebel·lió 13 líders independentistes. El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha fet pública ja la interlocutòria en la qual detalla que estan sent investigats per aquest delicte Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Carme Forcadell i Jordi Turull, a més d'exconsellers, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. La decisió s'ha comunicat a les parts aquest divendres al matí poc després que transcendís que Marta Rovira marxava a l'exili El magistrat situa la massiva manifestació davant el Departament d'Economia i Hisenda del passat 20 de setembre, quan la Guàrdia Civil va fer un pas més en el setge contra la Generalitat, com un dels elements cabdals constitutius dels delictes que atribueix a la cúpula política del procés català.En el text, Llarena compara aquella concentració amb una "presa d'ostatges amb trets a l'aire" i, entre altres afirmacions, assegura que els Mossos d'Esquadra -situats una vegada i una altra en l'eix de la diana de les acusacions en els seus textos- només van desplegar dos agents al llarg de tot el dia. En certa manera, doncs, el jutge acusa la policia catalana d'actuar passivament durant el que ha qualificat com un "assetjament" d'una "massa de força" que pretenia portar a terme una "revolta criminal".Ara bé, una repassada ràpida a l'arxiu fotogràfic deés suficient per desmentir categòricament les afirmacions del magistrat. En les següents fotografies es veu clarament que la presència dels Mossos d'Esquadra va ser molt més notable del que denuncia la interlocutòria, i no només durant el desallotjament. Els mossos van donar suport als agents de la Guàrdia Civil a les portes del Departament d'Economia i van desplegar un dispositiu per evitar incidències.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)