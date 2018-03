​La Fiscalia també investiga Turull per donar part del patrimoni a la seva dona

La Fiscalia Superior de Catalunya ha obert una investigació contra Jordi Turull, diputat de JxCat i candidat a la presidència de la Generalitat, i la seva dona, Maria Blanca Bragulat, per un presumpte delicte d'alçament de béns. Segons el ministeri públic, el presumpte delicte s'hauria comès quan Turull es va desprendre d'una "part important" del seu patrimoni i el va deixar sota la titularitat de la seva dona. La Fiscalia Especial contra la Corrupció va enviar un informe el passat 15 de març a la Fiscalia Superior de Catalunya, que s'ha fet càrrec de la investigació donada la condició d'aforat de Turull per ser diputat al Parlament.Segons el decret d'oberta de diligències, Turull i Bragulat haurien formalitzat un "negoci jurídic de donació" el passat 8 de juny del 2017. El ministeri públic recorda que Turull està sent investigat pel Tribunal Suprem. Justament aquest divendres, el jutge Pablo Llarena l'ha processat pels delictes de rebel·lió i malversació de fons públics i aquest mateix divendres se celebra una vista per decidir si torna a entrar a presó.La Fiscalia considera que arran d'aquesta causa oberta contra ell se'n derivin "responsabilitats civils de les que podria resultar obligat" i constata que és "en aquestes circumstàncies" que Turull i la seva dona van formalitzar un "negoci jurídic gratuït" pel qual "es va desprendre d'una part important del seu patrimoni" en favor de Bragulat.De fet, en la interlocutòria de processament , el jutge Llarena fixa una fiança de responsabilitat civil solidària de 2,1 MEUR per als membres del Govern destituït en aplicació de l'article 155 de la Constitució.El fiscal José Joaquín Pérez de Gregorio es farà càrrec de les diligències. Un cop oberta la investigació, la Fiscalia Superior de Catalunya té sis mesos per presentar una querella al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), si Turull encara és aforat, o arxivar la investigació.

