Independentistes i «comuns» denuncien «la vulneració de drets civils i polítics»

Diputats de JxCat, ERC, Catalunya en Comú-Podem i CUP, en una declaració contra la repressió de l'Estat. Foto: @CatEnComu_Podem

Els independentistes i els "comuns" s'han unit aquest divendres per denunciar "la vulneració de drets civils, fonamentals i polítics que afecta a tota la ciutadania de Catalunya". Ho han fet en una declaració de la junta de portaveus que no ha rebut el suport de Cs, PSC i PP i que han llegit en una roda de premsa conjunta al Parlament.En el text, les formacions sobiranistes constaten que representants electes i d'organitzacions civils han estat citats i processats "per la seva activitat política i institucional", així com alguns "romanen des de fa mesos a les presons d'Estremera i Soto del Real així com a l'exili, i d'altres s'han vist obligats a renunciar al seu escó per pressions judicials".Així mateix, els partits defensen "la dignitat i la sobirania" del Parlament i denuncien "la intolerable situació de judicialització de la política que afecta a tota la societat civil, les institucions i els debats parlamentaris", així com defensen "els drets polítics de tots els diputats i diputades escollits democràticament a les darreres eleccions" del 21-D.Malgrat tot, les formacions han mostrat accents diferents en cadascuna de les declaracions dels seus representants, que no han admès preguntes. Així, la portaveu de Catalunya en Comú, Elisenda Alamany, ha mostrat "suport i solidaritat" amb els citats a declarar i ha afirmat que el responsable de la "regressió de drets i llibertats fonamentals a Catalunya" és el PP, qui "practica una involució democràtica que a Catalunya passa per presos i processats" i que a la resta de l'Estat es tradueix en la persecució de tuitaires, rapers, llibres o exposicions. Per combatre-ho, destaca, cal "àmplies majories" i ha conclòs: "Des de les diferències que tenim ens toca estar a l'alçada".En canvi, la CUP ha fet un discurs netament independentista, en què denuncia també la "vulneració reiterada de drets civils i polítics" que, segons afirma, "respon a la set de venjança i humiliació cap a tot un poble que defensa drets i llibertats" i que "no només afecta a càrrecs electes, a tota la societat civil". Es tradueix, segons la diputada Maria Sirvent, en l'"augment del feixisme, dels abusos de poder, els registres sense cap tipus d'ordre i la generalització de la repressió i ha apostat per "contestar amb l'acció política", impulsant allò que ha motivat l'acció de l'Estat, és a dir, avançar cap a un "estat independent en forma de República que reverteixi la situació de manca de sobirania del Parlament".Al seu torn, el diputat de JxCat Josep Maria Forné ha lamentat l'"ús de la justícia com a eina política per sotmetre les ànsies de llibertat" del país en un "moment difícil humà i polític", mentre que la diputada d'ERC Anna Caula ha defensat "el dret civil bàsic de sentir-te lliure al teu país". "Denunciarem un cop i un altre el deteriorament de la democràcia de l'Estat, que ofega la política com la màxima expressió d'un poble", ha seguit la republicana, que ha constatat el "constant embat judicial cap al que pensa diferent". "Seguirem i persistirem, callar-nos a tots és una fita impossible", ha afirmat, i ha alertat que el que hi ha "en risc és la democràcia".

