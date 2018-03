ERC es reorganitza i erigeix Pere Aragonès com a nou home fort

Aragonès i Lluís Salvadó eren els dos secretaris sectorials del departament de Junqueras. Foto: ACN

Sergi Sabrià i Gerard Gómez del Moral, en una junta de portaveus d'aquesta legislatura. Foto: ACN

La situació processal dels principals líders d'ERC ha obligat el partit a moure fitxes. Amb el president, Oriol Junqueras, en presó preventiva i la secretària general, Marta Rovira, exiliada des d'aquest divendres , els republicans han començat a fer canvis en la cúpula per mantenir l'activitat. D'aquesta manera, els dirigents volen donar rellevància a noves cares netes de càrrecs judicials i, per tant, amb major llibertat de moviments.El primer canvi s'ha fet aquest mateix dijous al vespre, just després del ple d'investidura fallit de Jordi Turull , quan el consell nacional del partit ha admès la renúncia d'Anna Simó com a adjunta a la presidència per a les relacions institucionals i, en el seu lloc, s'hi ha ungit Pere Aragonès, fins ara secretari d'Economia al Govern i secretari de Política Econòmica i Coneixement de l'executiva d'ERC.Simó, que ja havia comunicat la intenció de deixar el càrrec -entre altres qüestions, perquè no podia compaginar-ho amb la dedicació necessària amb la seva activitat laboral actual-, no l'havia dotat de gaire projecció externa mentre l'ostentava, també pel fet que en la darrera etapa era membre de la mesa del Parlament. Malgrat tot, formalment es tracta de la mà dreta del president del partit, posició de confiança que ja exercia Aragonès amb Junqueras en el Govern.De fet, el dirigent republicà actuava de cara endins de conseller oficiós a partir del moment en què Junqueras va passar a centrar-se en l'organització del referèndum. Ara tot apunta que el càrrec de vicepresident i titular d'Economia i Hisenda al nou Govern, si finalment s'aconsegueix una investidura reeixida, serà Aragonès. Serà, per tant, l'home fort dels republicans tant al Govern com al partit, en aquest segons cas, en permanent contacte des de l'exili amb Marta Rovira, que reté el càrrec de secretària general.Així mateix, l'altre dirigent principal dins l'organigrama de la formació és el secretari general adjunt d'ERC, Lluís Salvadó. Malgrat tot, el també diputat età també encausat, en el seu cas en el judici sobre l'1-O que porta el jutjat d'instrucció 13, motiu pel qual no té les mans lliures com Aragonès, tot i que les darreres setmanes ha estat implicat en els preparatius de les eleccions municipals.Se n'ha encerregat junt al vicesecretari general de coordinació interna, territori i organització, Isaac Peraire, també alcalde de Prats del Lluçanès i jove valor en alça del partit sense causes pendents. Sigui com sigui, Salvadó està pendent de la resolució de l'expedient obert en el si d'ERC arran de la conversa masclista que va ser difosa la setmana passada per Antena 3.Per altra banda, el portaveu del partit, Sergi Sabrià, segueix guanyant pes també. Arran de la renúncia de Rovira com a diputada i, per tant, com a presidenta del grup republicà, tot apunta que l'ara portaveu del grup agafarà el lideratge que deixa vacant al Parlament la secretària general. De fet, Sabrià, que és l'encarregat de fer les rodes de premsa de cada dilluns a la seu del partit, ja va agafar la paraula durant el debat d'investidura de Turull El dirigent republicà estarà falcat per un altre nom que puja amb força en el partit, el del jove Gerard Gómez del Moral, que ja ha assistit amb Sabrià a les reunions de la junta de portaveus d'aquesta legislatura. L'entrada ara al Parlament de Chakir el Homrani també reforçarà el grup, ja que el mandat anterior va tenir una responsabilitat creixent com a quota d'ERC a Junts pel Sí.A banda, l'ascendència del president del Parlament, Roger Torrent, serà clau, així com la secretària de la mesa Alba Vergés, un altre valor en alça, per bé que el seu rol institucional els impedirà tenir massa referencialitat pública com a partit. Sigui com sigui, no es descarten altres canvis a l'executiva d'ERC en les properes setmanes, per readaptar-la a la nova situació nacional i processal, per bé que allò més lògic seria esperar a la resolució de les negociacions d'investidura, per calibrar quins dirigents faran el pas al Govern.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)