«Com una presa d'ostatges amb trets a l'aire»: així veu Llarena la manifestació del 20-S

Fragment de la interlocutòria de Llarena que fa referència a la manifestació del 20-D.

La massiva manifestació del 20 de setembre davant el Departament d'Economia i Hisenda ha estat un dels eixos centrals de les acusacions judicials que han portat els líders independentistes a seure a la banqueta del Tribunal Suprem. Aquest divendres, el jutge instructor de la causa contra el procés català, Pablo Llarena, ha confirmat el processament per rebel·lió, el líder més greu pel qual se'ls investigava, de 13 polítics independentistes Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Jordi Turull, Joaquim Forn, Raül Romeva, Clara Ponsatí, Josep Rull, Toni Comín, Dolors Bassa, Jordi Cuixart, Jordi Sànchez i Marta Rovira, que ha anunciat aquest mateix matí que marxa a l'exili , són els principals assenyalats per Llarena. A Meritxell Borràs, Lluís Puig, Carles Mundó, Santi Vila i Meritxell Serret els imputa els delictes de malversació de diners públics i desobediència.El setge judicial i polític de l'estat espanyol va tenir en el passat 20 de setembre un clar punt d'inflexió. El dispositiu desplegat per la Guàrdia Civil, que va entrar a Economia i Hisenda, així com en diverses instal·lacions de la Generalitat, es va tancar amb la detenció de diversos alts càrrecs del Govern i va despertar un clam ciutadà espontani que es va traduir en una massiva manifestació contra la repressió i l'abús de poder de l'Estat.Aquests fets han estat tractats una vegada i una altra per Llarena com l'element més clar i "latent" de les intencions "violentes" de generar una "revolta criminal" per part de la "massa" independentista. En la darrera interlocutòria, que anuncia els delictes pels quals la causa contra el procés encamina la recta final cap al judici, el magistrat ha anat encara una mica més enllà i ha comparat el 20-D amb una "presa d'ostatges amb trets a l'aire".Llarena considera que les "60.000 persones" aplegades al voltant dels departaments van "assetjar" els agents de la Guàrdia Civil i, actuant com una "massa de força", van destrossar vehicles, atacar béns personals, llançar objectes i impedir a la benemèrita "exercir la seva llibertat d'acció".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)