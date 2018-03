La reacció de Puigdemont sobre l'exili de Rovira

La reacció de Carles Puigdemont sobre l'exili de Marta Rovira i la nova situació judicial al Suprem no s'ha fet esperar. Aquest mateix matí, des de la Universitat de Hèlsinki, ha declarat que entén el camí emprès per Marta Rovira: "amb la seva decisió, ha volgut posar èmfasi en l'anomalia política que vivim". Puigdemont també ha apuntat que no n'havia parlat amb ella. "No ha estat una decisió coordinada. Li vull mostrar el meu absolut suport i respecte. Ha pres una bona decisió per continuar lluitant pels seus drets individuals, però, sobretot, per defensar els drets col·lectius del poble de Catalunya".En aquest sentit, Puigdemont ha afirmat, amb contundència, que "les autoritats espanyoles volen acabar amb l'independentisme com a opció política". "Ja n'hi ha prou: no pot ser que qualsevol moviment que fa la majoria parlamentària, escollida en eleccions lliures, sigui entorpida per l'aparell de l'Estat. La situació viscuda ahir al Parlament de Catalunya és la constatació que l'Estat no accepta els resultats de les eleccions del 21-D". Puigdemont afegeix que "si les autoritats espanyoles haguessin acceptat la voluntat catalana, tindríem president des de fa dos mesos"."Estem lluitant contra aquest règim autoritari, que no respecta la decisió del poble català", ha prosseguit. "La justícia a Espanya no respecta la separació de poders, no és correcte ni acceptable que un jutge faci política", una situació que defineix com "una mala notícia per Espanya". "Les acusacions de rebel·lió i sedició demanen l'ús d'una violència que no ha existit. Ja n'hi ha prou de fer passar per violents qui han organitzat les manifestacions massives més pacifiques de la història", ha reblat.

