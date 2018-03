El govern espanyol criminalitza l'exili de Rovira: «Ha fugit de les seves responsabilitats»

Íñigo Méndez de Vigo després del consell de ministres Foto: Europa Press

Mentre el candidat a la presidència de la generalitat, Jordi Turull, i altres dirigents sobiranistes compareixen al Tribunal Suprem acusats de rebel·lió, el govern espanyol s'ha felicitat avui del "retorn a la normalitat a Catalunya". El portaveu Íñigo Méndez de Vigo ha comparegut després del consell de ministres. Sobre l'exili de Marta Rovira, ha dit que l'exili de Marta Rovira "ha fugit de les seves responsabilitats" i que "no farà cap bé als altres processats".El ministre ha titllat d'"esperpèntic" el ple d'ahir al Parlament, un nou "fracàs" que "contrasta" amb la normalitat amb què, segons ell, es va recuperant en la vida quotidiana. Ha definit com a "maniobra arbitrària" la decisió del president del Parlament, Roger Torrent, de convocar un ple d'investidura a poques hores que diversos diputats, entre ells el candidat a la presidència, Jordi Turull, haguessin de comparèixer davant el Tribunal Suprem.Sobre la investidura, preguntat sobre la possibilitat que Jordi Turull sigui elegit president mentre no tingui sentència ferma en contra, Méndez de Vigo ha afirmat que "la presència del candidat és un requisit sine qua non". Méndez de Vigo ha recordat que les mesures cautelars dictades pel Tribunal Constitucional (TC) estableixen una doctrina "molt clara" sobre la investidura, que "exigeix la presència del candidat" al Parlament durant el debat i la votació. "En això estem, hem de veure quines decisions pren el Tribunal Suprem aquest mati", ha conclòs el ministre portaveu.Méndez de Vigo ha fet un repàs triomfalista de la situació a Catalunya, tot recordant que el 27 de març es compleixen cinc mesos de l'aplicació del 155. En aquest "retorn de la normalitat", ha detallat algunes dades que demostrarien l'èxit del 155: el termini de pagament a proveïdors ha baixat a la meitat (ara són deu dies), "els ajuntaments i diputacions mai han cobrat tan aviat" i han rebut 1.100 milions d'euros, en sanitat s'han destinat partides de 5,5 milions per compres de serveis hospitalaris, en educació s'han convocat 2.000 places de mestres i professors, s'han renovat els concerts educatius en infantil i secundària, en serveis socials s'ha tramitat la renda garantida de ciutadania i s'han destinat 10 milions a programes de reactivació per a aturats de llarga durada.El portaveu ha comparegut al costat dels ministres d'Hisenda, Cristóbal Montoro, i d'Exteriors, Alfonso Dastis. El consell de ministres d'avui ha estat presidit per la vicepresidenta Sáenz de Santamaría. Mariano Rajoy es troba a Brussel·les per presidir una reunió de la Conferència de Regions Ultraperifèriques de la UE que pertanyen a Espanya, França i Portugal.Ha anunciat que el govern espanyol es reunirà dimarts vinent, de manera extraordinària, per aprovar els pressupostos generals de l'Estat. Serà el dia en què es compleixen cinc mesos de la intervenció de l'autonomia. Méndez de Vigo ha dit que "són els comptes del cinquè any de creixement de l'economia espanyola". Ha explicat per corroborar-ho que el Banc d'Espanya ha corregit a l'alça les previsions de creixement, del 2,4 al 2,7. En un moment tan excepcional, el portaveu ha intentat mostrar una sensació de normalitat, insistint en les dades econòmiques, des de la matriculació d'automòbils a rècords d'exportació i d'inversió estrangera.

