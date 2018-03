Colau suspèn el ple del tramvia per l'impacte de la repressió: «No és un dia per baralles»

Collboni, Sanz, Andrés i Bosch al ple de Barcelona. Foto: Jordi Bes

Fem un incís al #PleBCN després de conèixer la notícia sobre la @MartaRovira, per solidaritat amb les seves companyes d'ERC, familiars i amics. pic.twitter.com/b69tpkXoKx — Barcelona en Comú (@bcnencomu) 23 de març de 2018

Alberto Fernández Díaz (PP), Francisco Sierra i Carina Mejías (Cs) al ple. Foto: Jordi Bes

Xavier Trias abans de començar el ple de Barcelona. Foto: Jordi Bes

Membres de la plataforma Unim els Tramvies abans del ple de Barcelona. Foto: Jordi Bes

El clima polític que es viu a Catalunya ha impactat en el ple de l'Ajuntament de Barcelona d'aquest divendres que havia de votar el tramvia . L'alcaldessa, Ada Colau, ha decidit suspendre'l a mitja sessió, poc després d'haver retirat a última hora la votació del tramvia per evitar la confrontació amb ERC, contrària al projecte. "No és un dia per baralles", ha destacat la primera edil, si bé també arribava al ple sense prou suports per tirar endavant l'inici de la connexió d'aquest transport públic per l'avinguda Diagonal Les compareixences al Suprem dels líders independentistes i l'exili de la secretària general d'ERC, Marta Rovira , han contribuït a fer decidir l'alcaldessa. Quan ha tocat iniciar el debat sobre el tramvia ha anunciat que retirava el punt, i pocs minuts després ha optat per suspendre el ple per complet. "Avui aquí he vist coses que no havia vist mai, he vist a tot un grup municipal plorant –el d'ERC-, he vist a molta gent molt trasbalsada", ha subratllat Colau, que ha argumentat que "el més raonable i més responsable" era suspendre la sessió.L'ambient del ple ha estat enrarit des de bon principi, quan s'ha debatut sobre l'informe anual de la síndica de Greuges de la ciutat, Maria Assumpció Vilà . Abans que es tractés aquest punt, el líder del Grup Demòcrata –el PDECat-, Xavier Trias, ha intervingut per advertir que es viuria que no se sabria si seria "molt trist o trist", i ha lamentat que el fins ara conseller i exregidor Joaquim Forn segueixi a la presó. Colau també s'ha solidaritzat, i des d'aquest moment les referències als esdeveniments polítics han estat constants.Mitja hora després ha trascendit que Rovira ha marxat a l'exili, i la sessió ja no s'ha desenvolupat amb normalitat. L'alcaldessa ha interromput un moment el debat de l'informe de la síndica visiblement emocionada per solidaritzar-se amb els regidors d'ERC, que no havien pogut reprimir les llàgrimes. El líder dels republicans, Alfred Bosch, ha agraït les mostres de suport, i ha indicat que l'exili de Rovira l'entristeix "profundament". Tots els partits excepte el PP s'han solidaritzat amb ells en major o menor mesura, com la "cupaire" Maria Rovira, que ha enviat una abraçada a tothom que depèn "d'un tribunal absolutament dictatorial".Això sí, la presidenta de Cs, Carina Mejías, ha lamentat la situació, però ha avisat que "els poders públics han d'estar sempre sotmesos als tribunals". Després de l'informe, hi ha hagut nova interrupció de 25 minuts "per agafar aire", ha indicat Colau, i la tensió s'ha evidenciat a mesura que avançava la sessió. El primer tinent d'alcalde, Gerardo Pisarello, ha lamentat que "s'han traspassat moltes línies vermelles de l'estat de dret", i ha afegit que Ciutadans i el PP són un perill enorme per a l'estat de dret i la democràcia". Mejías l'ha acusat d'"insultar" més d'un milió de votants del seu partit.La decisió final de suspendre el ple ha vingut motivada pel fet que el PDECat i el regidor no adscrit, Gerard Ardanuy (Demòcrates) han indicat que retiraven tots els seus punts de l'ordre del dia. "Aquest plenari ha perdut sentit des de fa estona", ha argumentat Trias abans de la suspensió de tot el ple, i ha agregat: "Estic d'acord que no es tractin temes, però no en tractem cap. És molt trist espectacle que estem donant". ERC era més aviat partidària de continuar perquè, parafrasejant Marta Rovira, "sempre deia que passi el que passi, en la mesura del possible que ens agafi treballant".No han donat suport a la suspensió els tres partits constitucionalistes (Ciutadans, PSC i PP), i el més crític ha estat el líder dels populars, Alberto Fernández Díaz. "Vostè promou un particular cop d'efecte i un particular cop d'estat municipal", ha criticat dirigint-se a Colau. "Una vegada més s'alinea amb l'independentisme", li ha retret, i l'ha titllat de "cooperadora necessària amb la secessió". El socialista Jaume Collboni ha considerat "injustificada" la decisió de l'alcaldessa, i "una falta de respecte" per a la institució, els ciutadans, les entitats que han seguit el ple –hi eren les protramvia- i els mateixos regidors.El que queda de ple es continuarà el 10 d'abril: s'abordarà el tramvia i els punts que no s'han tractat aquest divendres i que corresponen a la part d'impuls i control, o sigui les propostes dels grups polítics. Es votaran també les preguntes de la multiconsulta , les qüestions que es preveuen sotmetre a consulta dels barcelonins abans de l'estiu. Aquesta qüestió inicialment s'havia d'incloure en el ple d'aquest divendres, però va saltar i es preveia en un ple extraordinari a principis d'abril.En total s'han desenvolupat dues hores llargues de ple de les sis que havia de durar. Havia de votar si tira endavant l'inici de la unió del tramvia de la Diagonal en el tram entre la plaça de Glòries i Verdaguer . Malgrat tots els intents de darrera hora del govern per aconseguir el suport d'ERC al projecte, els republicans no li havien donat el vistiplau. Com amb la consulta de la Diagonal del 2010, la connexió del tramvia quedava, com a mínim per un temps, de nou enterrada, però ara hi ha més marge per arribar a un acord.A l'ordre del dia de la sessió s'havia mantingut fins a l'últim moment la votació d'un protocol del consistori amb l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) per tirar endavant el projecte, i que és el que ha generat el rebuig dels republicans. El govern de Colau volia que es votés igualment malgrat no tenir suports suficients perquè es visualitzés qui ha treballat pel tramvia i qui no. "Ho hem fet tot, que es vegi", ha indicat una membre del govern Barcelona en Comú abans d'iniciar-se la sessió.ERC vol que, en comptes d'un protocol, es voti un conveni d'obligat compliment perquè es garanteixi que els beneficis de l'extensió del tramvia, que es pagaran amb diners públics, no vagin a l'empresa privada Tram, que és la concessionària de les línies existents del Trambaix i el Trambesòs. L'últim oferiment del govern havia estat un acord polític fora del ple, però ERC també li havia dit que no A la proposta s'inclou que s'impulsa la connexió del tramvia, amb una primera fase entre Glòries i Verdaguer, i compromet a continuar els treballs que permetin acabar la unió fins a Macià. Es demana l'ATM l'aprovació definitiva de l'estudi informatiu per iniciar els tràmits que permetin aprovar els projectes i el conveni de finançament, i es fixa una data: l'aprovació del projecte d'urbanització, la licitació i el conveni entre l'Ajuntament i l'ATM no es farà més tard del ple previst pel 29 de juny.En el document s'apunta a "un canvi de model" pel que fa al finançament de les inversions i la gestió del servei, que ha de quedar recollit en un conveni específic, la principal demanda dels republicans. I s'estableixen els criteris: la inversió serà 100% pública, tot el benefici derivat de l'increment de passatgers per efecte de l'extensió repercutirà en el sector públic i caldrà incrementar la participació pública –preferiblement de TMB- a l'empresa privada Tram que gestiona les línies existents, amb l'objectiu final que la gestió sigui 100% pública quan finalitzi la concessió l'any 2032. En la proposta hi ha algunes concrecions més sobre el model de gestió, però tampoc es posen xifres a alguns dels aspectes.Abans del ple, representants de les entitats favorables al tramvia, i que estan unides a la plataforma Unim els Tramvies , han acudit davant de l'Ajuntament amb la recreació del Tram i han llegit un manifest. La lectura l'ha fet la presidenta de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, Ana Menéndez, la qual ha advertit del fet que "no fer res té un cost en morts i qualitat de vida", i ha reclamat deixar el projecte al marge de partidismes.

