Les emotives paraules de comiat de Turull a les seves filles

Turull, aquest dijous al Parlament Foto: Adrià Costa

Laura Marta us ho he dit sempre però ara més. Gràcies per ser-hi avui. Us estimo tant i tant que no trobo les paraules !!! Sempre us vull poder mirar als ulls. pic.twitter.com/e4JbJSVZ6s — Jordi Turull i Negre (@jorditurull) 22 de març de 2018

La situació judicial catalana es complica. La causa contra el procés independentista s'ha accelerat de cop, i ho ha fet combinant, com mai, l'àmbit polític i el judicial. Aquest dijous, el Parlament ha debatut la investidura de Jordi Turull . Precisament, una de les sis persones que, de manera precipitada, han estat citades a declarar aquest divendres davant del Tribunal Suprem. El jutge instructor de la causa, Pablo Llarena, sotmetrà Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa, Marta Rovira i Carme Forcadell – les tres diputades van renunciar ahir a última hora a l'escó - a un nou interrogatori a partir de les 10.30 hores . Després d'un també precipitat ple d'investidura al Parlament, tots ells s'han traslladat a Madrid, on se sotmetran a una nova vistilla -la segona-, on les parts acusadores podran demanar al jutge que decreti presó provisional o, per contra, que els mantingui en llibertat provisional sota fiança.Turull va marxar cap a Madrid ahir al vespre, tan bon punt va sortir del Parlament. Allà mateix es va acomiadar de les seves filles, d'una manera molt emotiva. Més tard, els hi va dedicar un tuit: "Laura, Marta, us ho he dit sempre però ara més. Gràcies per ser-hi avui. Us estimo tant i tant que no trobo les paraules!!! Sempre us vull poder mirar als ulls".

