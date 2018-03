MINUT a MINUT Així ha estat la reacció als nous empresonaments

16:34 Les executives de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) i l'Associació Catalana de Municipis (ACM) es reuniran dilluns a les 16 hores a la seu de l'ACM per consensuar "accions conjuntes" des del món local català. Les dues entitats sobiranistes han explicat que també valoraran la situació política de Catalunya, després del debat parlamentari en què no s'ha arribat a fer la segona votació de la investidura de Jordi Turull.

16:29 El cap de files de JxCAT i president català a l'exili, Carles Puigdemont, ha agraït als líders polítics empresonats el seu "coratge" i la seva "força". "Dignitat, admiració i respecte", ha afirmat a través d'una piulada a les xarxes socials. "Per vosaltres, pels companys i companyes que són ostatges d'un Estat repressor, per la llibertat de Catalunya", ha afegit.

Gràcies pel vostre coratge. Gràcies per la vostra força. Dignitat, admiració i respecte. Lluitarem fins al final. Per vosaltres, pels companys i companyes que són ostatges d'un Estat repressor, per la llibertat de Catalunya.#FreePoliticalPrisoners 🎗 pic.twitter.com/IgbM22bUW7 — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 24 de març de 2018

16:19 ​El líder del PSOE, Pedro Sánchez, avisa que l'esquerra no pot "alinear-se" amb l'independentisme. Amb una piulada, ha piulat que el partit dfensa "el compliment íntegre de la llei" després que els "comuns" hagin participat en l'acte on Torrent ha llegit una declaració que demana un front comú en defensa de la democràcia i els drets fonamentals.

15:56 Finlàndia admet que no sap on és Puigdemont. La policia finlandesa diu que ja té la informació addicional requerida a Espanya i que ar a s'activa el "procés normal" de l'euroordre.

14:33 Rufián reclama a Puigdemont que dimiteixi per poder formar Govern. El diputat republicà se suma així a la petició que ja va fer aquest divendres Joan Tardà.

14:23 Els Verds a l'Eurocambra veuen "totalment desproporcionat" l'empresonament de polítics catalans. En un comunicat, la presidenta del grup, l'alemanya Ska Keller, assegura que "no hi ha base per les imputacions per rebel·lió" i reclama que es formi un govern "urgentment"

14:17 L'advocat Jordi Pina explica que els líders sobiranistes empresonats a Estremera agraeixen les mostres de solidaritat i demanen que "la indignació es canalitzi sempre pacíficament, democràticament i cívicament".

14:16 La Junta de Rectorat de l'Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) i el Patronat de la Fundació Universitària Balmes han declarat en un comunicat que "els tribunals no són el lloc on s'han de resoldre els conflictes polítics".



14:08 DOCUMENT @rogertorrent crida a un «front comú» en defensa de la democràcia i els drets fonamentals. Llegeix la intervenció íntegra del president del Parlament https://t.co/8hTr5aCjV8 pic.twitter.com/sgnmrm3jat — NacióPolítica (@naciopolitica) 24 de març de 2018

14:05 Els rectors i la rectora de les universitats públiques catalanes han demanat "màxima responsabilitat per propiciar una solució democràtica i dialogada" al conflicte polític de Catalunya, en un comunicat de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (Acup), que agrupa vuit centres.

13:50 El president del Parlament, Roger Torrent, crida a un "front comú" en defensa de la democràcia i els drets fonamentals, per Ferran Casas, Oriol March i Joan Serra Carné. En una intervenció posterior al ple, dirigeix la proposta als partits i entitats compromesos "amb la defensa dels drets civils i polítics".

13:48 La lectura de la declaració de @rogertorrent al Parlament acaba amb els Segadors i un "visca la República catalana" https://t.co/Ue6OQEL4il pic.twitter.com/dwySCH2fPH — NacióPolítica (@naciopolitica) 24 de març de 2018

13:44 Torrent acaba instant a treballar units per "construir un país millor, més just i més lliure". "Mantinguem fermes les banderes de la dignitat i la democràcia", ha demanat en un discurs que pots consultar sencer aquí: Declaració president Roger Torrent by naciodigital on Scribd

13:41 Torrent crida a l'esperança, malgrat les dificultats: "És precisament en les hores greus quan hem de demostrar la nostra fermesa, les nostres conviccions, el nostre compromís amb les persones, amb la democràcia i amb el país".

13:39 Torrent afirma que aquest front que reclama no hauria de ser merament retòric i hauria d'actuar contra un estat que actua com "un estat autoritari". Els assistents interrompen la declaració amb aplaudiments i crits de "llibertat presos polítics" quan afirma que no s'aturaran fins aconseguir l'alliberament dels presos polítics.

13:37 Torrent denuncia que l'Estat "no ha obligat a suspendre un ple o una investidura, ha suspès la democràcia" i, per això, insta a conformar un"front unitari en defensa de la democràcia i els drets fonamentals" que sigui "transversal, una aliança dels demòcrates".

13:20 La CUP demana un front ampli contra la repressió de l'«Espanya de Felip VI»; per Oriol March. La diputada Natàlia Sànchez assegura que el republicanisme serà capaç de trobar "febleses" en l'Estat.

13:37 Roger Torrent és a punt de començar la declaració davant de dirigents de JxCat (Elsa Artadi), ERC (Sergi Sabrià), Catalunya en Comú-Podem (Xavier Domènech) i la CUP (Carles Riera), així com l'expresident de la Generalitat Artur Mas i els expresidents del Parlament Núria de Gispert, Ernest Benach i Joan Rigol.

13:19 Dirigents del món social, sindical i empresarial, així com membres de JxCat, PDECat, ERC, "comuns" i CUP es dirigeixen a l'Auditori del Parlament per escoltar la declaració que té previst llegir-hi Torrent.

13:14 Roger Torrent aixeca la sessió del Parlament quan acaba Quim Torra, que conclou demanant seguir fins vèncer per alliberar els presos. Es preveu que el president de la cambra faci ara a una altra sala una lectura d'una declaració en defensa dels principis democràtics i dels drets civils i polítics.

13:07 Xavier Domènech insta l'independentisme a formar Govern o explorar majories alternatives; per Joan Serra Carné.

13:07 Quim Torra retreu a Arrimadas que, tot i que ella demana respecte als diputats independentistes, Albert Rivera fa tuits mofant-se de l'exili de Marta Rovira en què diu: "El último golpista que apague la luz...".

13:06 Quim Torra es pregunta "perquè no es pot votar sobre la independència o debatre què és el que més li convé al país". "Per què es combat una idea fins a procurar la seva aniquilació?", es demana, i afirma que cap estat europeu viu el que pateix Catalunya, on recorda que s'ha impedit la investidura de tres candidats.

13:02 Quim Torra critica que l'independentisme es troba "davant d'un estat en tensió, obsedit en acabar amb un moviment polític", des de la monarquia fins al funcionariat, la justícia i les policies, un equip que bateja com "l'Operació a por ellos".

12:56 El diputat de JxCat Quim Torra es refereix, a l'inici de la intervenció, als familiars dels presos i exiliats polítics presents a la tribuna de l'hemicicle i provoca un llarg i sonor aplaudiment dels diputats de JxCat, ERC, "comuns" i la CUP mirant cap als seus seients.

12:55 Natàlia Sànchez afirma que Catalunya respondrà "com a poble" i avisa que, "com més gran són la por i el servilisme, més s'hi atreveixen els poderosos". Igualment, crida a una aliança àmplia contra la repressió de l'Estat i a mobilitzacions als carrers, i acaba: "No passaran! Visca la República!".

12:50 La diputada de la CUP Natàlia Sànchez critica que "s'ha de ser inútil" per creure, com l'Estat, que amb cops de porra i repressió i se solucionarà el problema de l'encaix de Catalunya. "Comprin-se un mirall i veura'n el rostre desfigurat de la deshumanització", carrega.

12:46 Xavier Domènech li reclama a l'independentisme que conformi Govern per defensar la societat i que, si no és capaç de fer-ho, ho reconegui al Parlament, per intentar buscar "alternatives progressistes més àmplies".

12:41 Miquel Iceta: «Perquè no manin els jutges, hi ha d'haver Govern»; per Oriol March. El primer secretari del PSC assegura que la presó preventiva és "desproporcionada" com a mesura cautelar i urgeix l'independentisme a escollir un president que compleixi les lleis.

12:43 Xavier Domènech avisa que "això acabarà a instàncies internacionals" i recorda que l'ONU ja defensa els drets polítics de Jordi Sànchez o que Amnistia Internacional reclama la llibertat dels "Jordis". Reclama un front comú per la democràcia que uneixi, com a mínim, "des de la CUP fins al PSC" i "des d'Òmnium fins a CCOO".

12:40 El líder de Catalunya en Comú-Podem, Xavier Domènech, denuncia els empresonaments polítics, un fet que "agreuja terriblement el problema i obre més ferides al país" i carrega contra la decisió de Pablo Llarena, la qual "jutja voluntats i intencions, i no fets". "Aquí no hi ha justícia, només hi ha la voluntat d'apartar dirigents polítics i socials de la vida pública amb una lògica de vencedors i vençuts", etziba.

12:35 Iceta fa un marcat discurs conciliador a favor de trencar la política de blocs, fins i tot buscant l'entesa entre aquells que defensen el 155 i els que s'hi oposen, però carrega més contra el full de ruta independentista.

12:30 Iceta reclama "tornar a posar la política en el primer pla" i reclama un Govern efectiu per recuperar les institucions, però avisa que "l'independentisme té majoria per elegir president i Govern, però ha de saber que no té una majoria social al darrere i ha de complir la legalitat". Demana, per tant, que l'independentisme no governi per una part de la societat i que busqui consensos més amplis.

12:24 ERC avisa que la repressió serà un bumerang: «L'Estat està en descomposició»; per Joan Serra Carné. Sergi Sabrià, portaveu dels republicans, demana als "demòcrates espanyols" que reaccionin perquè Espanya "se'ls està desfent a les mans".

12:24 El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, demana un "esforç d'empatia" i avisa que el seu posicionament es basa en dos pilars, que carreguen contra l'independentisme i contra l'Estat: l'"obligat respecte a la legalitat vigent i les majories necessàries per canviar-les", per una banda, i que "els problemes polítics només poden trobar solució en la política" -l'actual afirma que és el problema polític "més rellevant des del 1981"-, per l'altra.

12:17 Sabrià recorda que aquest no és el primer cop que l'Estat persegueix ERC, en referència al franquisme, i reivindica el rol del partit: "Seguim com sempre alçats i, sento dir-ho, seguirem alçats. Persistim per guanyar la llibertat, som el fruit de moltes derrotes, però som la llavor de totes les victòries".

12:12 Sabrià recorda que "Aznar presumia que abans es trencaria Catalunya que Espanya, i els seus cadells es pensen que ho han aconseguit", però afirma que el que aconsegueixen és sumar noves adhesions a l'independentisme, ja que l'Estat "no ataca només als independentistes, l'aplicació del 155 castiga a tots els catalans".

12:09 Sabrià també carrega contra l'actuació dels Mossos d'Esquadra de divendres a la nit, que van carregar contra els manifestants per culpa d'Enric Millo, segons ERC, "les porres del 155, els mossos sense identificació manats des de la delegació del govern espanyol". "Amb cada intent d'humiliar-nos i castigar-nos, ens perden a uns quants més", insisteix.

12:06 El portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, inicia la seva intervenció denunciant que "la democràcia a l'estat espanyol ha quedat completament suspesa i no hi ha espai per a l'equidistància". "El dia d'ahir els perseguirà durant anys, no deixarem que quedi en l'oblit", avisa, i assegura que l'Estat ahir no va acabar amb l'independentisme i "va signar la seva pròpia sentència".

12:04 Arrimadas acaba culpant de nou l'independentisme dels empresonamens, ja que "es pensaven que s'enfrontaven a Rajoy i, en realitat, ho feien contra mitja societat catalana i contra una democràcia consolidada", i demana "que aquest sigui l'últim ple que se celebri amb aquestes circumstàncies".

11:59 Arrimadas reclama acabar amb el procés i començar a treballar per "cosir la societat catalana i treballar per la convivència". "El procés només generarà frustració col·lectiva i això és l'únic que han ofert fins i tot als seus votants, frustració", etziba la dirigent liberal, que també demana a Torrent que deixi de fer "mítings d'ERC des de la posició de president del Parlament".

11:55 La líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, culpa l'independentisme dels empresonaments, ja que recorda que ignoraven i "es feien fotos" amb els advertiments del Tribunal Constitucional, i carrega contra el procés. "A qui ha servit? Quant haurem d'esperar per parlar del que ens importa i per saludar-nos pel passadís?", es pregunta.

11:53 Torrent suspèn la votació del ple d'investidura: "El moment és profundament excepcional". L'unionisme, que havia reclama anul·lar la segona volta de la sessió d'investidura, demana desconvocar la sessió, que tindrà intervencions de 15 minuts. Informen Oriol March i Joan Serra Carné.